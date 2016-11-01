 عاجل وحصريا..الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' متهمة سعد لمجرد باغتصابها كتسارا في باريس و''شوف تيفي'' تنفرد بكشف مسار تحركاتها ﻿
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عاجل وحصريا..الفتاة الفرنسية لورا بريول متهمة سعد لمجرد باغتصابها كتسارا في باريس وشوف تيفي تنفرد بكشف مسار تحركاتها | ثقافة و فنون

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عاجل وحصريا..الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' متهمة سعد لمجرد باغتصابها كتسارا في باريس و''شوف تيفي'' تنفرد بكشف مسار تحركاتها

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 17:13 عاجل وحصريا..الفتاة الفرنسية لورا بريول متهمة سعد لمجرد باغتصابها كتسارا في باريس وشوف تيفي تنفرد بكشف مسار تحركاتها | ثقافة و فنون
عاجل وحصريا..الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' متهمة سعد لمجرد باغتصابها كتسارا في باريس و''شوف تيفي'' تنفرد بكشف مسار تحركاتها
بعد أسابيع طويلة من البحث من طرف الصحافة العالمية حول مكان تواجد الفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها،تمكنت ''شوف تيفي'' من الوصول إلى الهدف وتحقيق السبق ومعرفة مكان تواجدها

"شوف تيفي" ا.ط

بعد أسابيع طويلة من البحث من طرف الصحافة العالمية حول مكان تواجد الفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها،تمكنت "شوف تيفي" من الوصول إلى الهدف وتحقيق السبق ومعرفة مكان تواجدها ومسار تحركاتها.

فحسب مصدر "شوف تيفي"من باريس فإن لورا بريول، حلت أمس الأربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس قادمة من مدينة نيس، ثم انتقلت إلى مكتب المحامي الذي يدافع عنها في قضيتها مع الفنان سعد المجرد.

وأوضح المصدر ذاته بأن "لوارا بريول"، غادرت مكتب محاميها، واستقلت ميترو "لا ليويت"، صوب أحد المناطق بالعاصمة باريس.

وأضاف المصدر ذاته بأن بريول، كانت ترتدي نظارة سوداء ومعطفا أسودا في محاولة منها التخفي عن أعين الصحافة الفرنسية التي ترغب في الحصول على أول حوار معها.

و سنوافيكم بعد قليل بالفيديو الأول والحصري للفتاة الفرنسية "لورا بريول" على قناتكم "شوف تيفي".

 

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المغرب شوف تيفي لورا بريول الصحافة العاليمة المحامي السبق العاصمة الفرنسية باريس مدينة نيس

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