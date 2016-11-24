مجلة فرنسية تنشر صورة جديدة للملك محمد السادس رفقة الأمير مولاي رشيد والأمير مولاي الحسن ﻿

''شوف تيفي''
نشرت مجلة ''باري ماتش'' على موقعها الالكتروني صورة جديدة للملك محمد السادس رفقة الأمير مولاي رشيد والأمير مولاي الحسن.
وأوضحت المجلة الفرنسية بأن هذه الصورة الحصرية تم التقاطها للملك محمد السادس بمكتبه الخاص وإلى جانبه كل من الأمير مولاي رشيد والأمير مولاي رشيد .
وعنونت المجلة مقالها '' حصريا: الملك محمد السادس يستقبل باري ماتش''، موضحة بأن هذا الاستقبال كان على هامش تنظيم المغرب لمؤتمر كوب 22 بمراكش.
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