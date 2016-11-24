بالوثيقة : ''البيجيدي'' يعلق عضوية مستشارين جماعيين باليوسفية بسبب ''الخروقات'' ﻿

أفاد بلاغ للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة اليوسفية عن إتخاذها لقرار إحترازي في حق مستشارين جماعيين باسم الحزب في المنطقة.

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أفاد بلاغ للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة اليوسفية عن إتخاذها لقرار إحترازي في حق مستشارين جماعيين باسم الحزب في المنطقة.

وإستنادا لذات البلاغ، فقد تم تعليق عضوية المستشارين ''محمد، ق'' و ''محمد، ب'' مع تعليق تزكيتهما كذلك وإنتدابهما كمستشارين بالجماعة الترابية لليوسفية.

وأوضح البلاغ أن قراره الإحترازي، يأتي في إنتظار بث هيئات الحزب المتخصصة في ملفهما، حيث لم يعد مسموح لهما تمثيل الحزب وأصبح كل ما يقررانه لا يلزم الحزب في شيئ.

من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة من داخل الكتابة المحلية لحزب المصباح باليوسفية، أن توقيف المستشارين الجماعيين، يأتي بعد تقارير داخلية للحزب عن ''شبهات'' و''خروقات'' سيتم الإعلان عنها في حينه يضيف ذات المصدر.



