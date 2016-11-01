عاجل..هذا هو الحكم النهائي و الصادم في قضية قائد الدروة ﻿

أيدت محكمة الاستئناف بسطات اليوم الخميس، قرار المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة ''سهام'' بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم كتعويض عن الضرر لصالح قائد الدروة '' الحسين

''شوف تيفي''



أيدت محكمة الاستئناف بسطات اليوم الخميس، قرار المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة ''سهام'' بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم كتعويض عن الضرر لصالح قائد الدروة '' الحسين العربان''.

وأقرت المحكمة المذكورة كذلك ببراءة ثلاثة أعوان للسلطة، متهمين من طرف زوج سهام بأنهم تحصلوا على رشوة منه.

ومباشرة بعد الإعلان عن هذا الحكم، قررت سهام بمعية دفاعها التقديم بعريضة إلى هيئة النقض والإبرام لإسقاط قرار محكمة الإستئناف.