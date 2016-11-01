عاجل..فيديو مؤلم يدمي القلوب لجريمة قتل فتاة لصديقتها بسطات ﻿

مباشرة بعد وقوع الجريمة المروعة التي هزت حي الخير بمدينة سطات، تناقلت صفحات فايسبوكية مقطع فيديو مؤلم، يظهر اللحظات المؤلمة والمحزنة التي تلت الجريمة.

''شوف تيفي''

مباشرة بعد وقوع الجريمة المروعة التي هزت حي الخير بمدينة سطات، تناقلت صفحات فايسبوكية مقطع فيديو مؤلم، يظهر اللحظات المؤلمة والمحزنة التي تلت الجريمة.

ويظهر هذا الفيديو، لحظة قيام شاحنة للوقاية المدينة بإزالة دماء الضحية من الأرض من خلال إحراقها، وسط تجمع للعشرات من المواطنين، بالإضافة إلى تواجد كثيف للمصالح الأمينة.

تجدر الإشارة إلى أن الضحية تسمى قيد حياتها فاطمة وتبلغ من العمر 25 عاما، سقطت اليوم جثة هامدة، بعد أن تلقت مجموعة من الطعنات على يد صديقتها بسبب خلاف نشب بينهما حول شقة يكتريانها.