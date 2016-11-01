عاجل:القضاء يدين الكوبل الحركي ''عمر بنحماد وفاطمة النجار'' بالسجن مع إتلاف المحجوزات ﻿

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة إبن سليمان قبل قليل، حكمهاعلى القياديين بحركة التوحيد والإصلاح ''فاطمة النجار و عمر بنحماد'' بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية تقدر ب 500 درهم لكل واحد

شوف تيفي



أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة إبن سليمان قبل قليل، حكمهاعلى القياديين بحركة التوحيد والإصلاح ''فاطمة النجار و عمر بنحماد'' بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية تقدر ب 500 درهم لكل واحد منهما.

وكشفت مصادر حضرت جلسة النطق بالحكم، أن القياديان بالحركة لم يحضرا لجلسة اليوم الخميس لسماع الحكم القضائي، بل حتى المحامون الذين ترافعوا عنهم غابوا عن جلسة اليوم.

وحسب ذات المصادر يقضي الحكم الإبتدائي على القياديان في حركة التوحيد والإصلاح، بالإضافة إلى السجن الموقوف التنفيذ والغرامة إتلاف المحجوزات التي كانت في سيارة القياديان من مناشيف وغيرها.

وتمت متابعة “الكوبل الحركي” من أجل الخيانة الزوجية و الفساد، في حالة سراح بعد أن تنازلت زوجة بن حماد عن المتابعة كي لا يتم اعتقال زوجه.



