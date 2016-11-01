عاجل..هذا هو السبب الذي دفع بفتاة إلى قتل صديقتها بسطات..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن السبب الذي دفع شابة على قتل صديقتها بحي الخير بمدينة سطات اليوم الخميس، يعود إلى الانتقام من الضحية التي قامت بطردها من الشقة التي تكتريانها معا.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن السبب الذي دفع شابة على قتل صديقتها بحي الخير بمدينة سطات اليوم الخميس، يعود إلى الانتقام من الضحية التي قامت بطردها من الشقة التي تكتريانها معا.

وأوضحت المصادر ذاته بأن الضحية والجانية تربطهما علاقة صداقة وتعملان معا بمصنع لصناعة الجوارب بمدينة سطات، وقد دخلتا اليوم في خلاف حاد، لتقوم الضحية ''فاطمة'' البالغة من العمر 25 عاما بطرد صديقتها من الشقة، لتتطور الأمور بعد أن قامت الجانية بالتربص بـ ''فاطمة'' بالشارع العام وقتلها من خلال توجيه العديد من الطعنات القاتلة لها.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمينة، فتحت تحقيقا مع الجانية وصديقها الذي حضر الواقعة، بينما تم نقل جثة ''فاطمة'' إلى مستودع الأموات مستشفى الحسن الثاني بسطات لإخضاعها للتشريح.