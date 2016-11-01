عاجل: هذا ما قرره القضاء في قضية الطالبة ''صابرين'' ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن قاضي محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء،أمر اليوم الخميس بتأجيل ملف قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم

شوف تيفي:



علمت'' شوف تيفي'' أن قاضي محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء،أمر اليوم الخميس بتأجيل ملف

قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم الأحد 16 أكتوبر الماضي بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

و يأتي تأجيل الجلسة إلى غاية ،الأربعاء المقبل 29 نونبر ،بسبب عدم استكمال التحقيق.



و يتابع حسب مصادرنا في هذه القضية، المهدي و صديقه أمين في حالة اعتقال والصديقة المقربة لصابرين، كوثر التي تتابع في حالة سراح مؤقت بعد إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10آلاف درهم، فيما كانت الشرطة القضائية استدعت صديقة رابعة في هذه القضية.



للإشارة ،اهتزت مدينة الدار البيضاء شهر أكتوبر الماضي على وقائع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها طالبة في ريعان شبابها بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.





