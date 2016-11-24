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عاجل..يا ربي السلامة:فتاة تقتل صديقتها بسطات بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صورة

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 14:10 عاجل..يا ربي السلامة:فتاة تقتل صديقتها بسطات بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صورة | حوادث و حقوق
عاجل..يا ربي السلامة:فتاة تقتل صديقتها بسطات بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صورة
اهتزت مدينة سطات صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة مروعة، بطلتها فتاة، أقدمت على قتل صديقتها بطريقة مروعة بواسطة سكين من الحجم الكبير.

''شوف تيفي

اهتزت مدينة سطات صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة مروعة، بطلتها فتاة، أقدمت على قتل صديقتها بطريقة مروعة بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وحسب مصادر سطاتية في كشفها عن تفاصيل هذه الجريمة المروعة، فإن الجانية ، فاجأت ضحيتها ووجهت لها مجموعة من الطعنات على مستوى البطن والصدر، لتسقط هذه الأخيرة جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشاب وصديقته الجانية، حاولا الفرار من مكان الجريمة من خلال ركوب سيارة للأجرة إلا أن مجموعة من المواطنين، حاصروا السيارة، وقاموا بإيقافهما، قبل أن تصل المصالح الأمنية التي عثرت بحوزتهما على سلاح أبيض من الحجم الكبير ''جنوية''، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بع التحقيق معهما، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بسطات.

يا ربي السلامة:فتاة تقتل صديقتها بسطات بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصديقة الجريمة المروعة الجانية الطعنات البطن الدماء سطات

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