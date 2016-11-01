عاجل و بالفيديو: هذا هو مصير الأستاذ الذي ظهر في فيديو يعنف تلميذه ﻿

أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أنها لن تتوانى في اتخاذ كل التدابير الادارية والتربوية والتأديبية الضرورية في حق كل من ثبت تقصيره أو مسؤوليته في حالة عنف داخل فصل دراسي

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أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أنها لن تتوانى في اتخاذ كل التدابير الادارية والتربوية والتأديبية الضرورية في حق كل من ثبت تقصيره أو مسؤوليته في حالة عنف داخل فصل دراسي بالثانوية التأهيلية محمد الخامس للتعليم الأصيل بتارودانت، والتي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديو.

وأوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في بلاغ لها أنه فور توصل الإدارة بالخبر، تفقد المدير الاقليمي للوزارة بتارودانت ثانوية محمد الخامس للتعليم الأصيل، موقع الحادث أمس الأربعاء، مضيفة أنه لضمان السير العادي للدراسة داخل المؤسسة، تم اتخاذ قرار توقيف الأستاذ المعني احترازيا.

كما أشارت إلى إيفاد لجنة للثانوية التأهيلية المذكورة من أجل مباشرة إجراءات البحث والتقصي في الحادث، اليوم الخميس، للوقوف على كل حيثيات الحادث، مضيفة أنه سيتم إطلاع الرأي العام على خلاصات البحث والتقصي في الحادث فور انتهاء عمل اللجنة.



