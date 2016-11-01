 عاجل و بالفيديو: هذا هو مصير الأستاذ الذي ظهر في فيديو يعنف تلميذه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..يا ربي السلامة:فتاة تقتل صديقتها بسطات بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..يا ربي السلامة:فتاة تقتل صديقتها بسطات بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صورة

عاجل و بالفيديو: هذا هو مصير الأستاذ الذي ظهر في فيديو يعنف تلميذه | بوليتيك

عاجل و بالفيديو: هذا هو مصير الأستاذ الذي ظهر في فيديو يعنف تلميذه

عاجل:اعتقال صحافي مغربي و مرافقه بالرباط لهذا السبب | حوادث و حقوق

عاجل:اعتقال صحافي مغربي و مرافقه بالرباط لهذا السبب

حادثة سير خطيرة بالبيضاء ونقل شخصين إلى المستشفى ما بين الحياة والموت+صور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بالبيضاء ونقل شخصين إلى المستشفى ما بين الحياة والموت+صور

مؤلم وبالصور..شوفو كيفاش دراو السحور لزوج وزوجته في صور عرسهم بالمغرب | مجتمع

مؤلم وبالصور..شوفو كيفاش دراو السحور لزوج وزوجته في صور عرسهم بالمغرب

التوحيد والإصلاح تطالب بإسقاط امحند العنصر من رئاسة جهة فاس | بوليتيك

التوحيد والإصلاح تطالب بإسقاط ''امحند العنصر'' من رئاسة جهة فاس

فضيحة.. مثلي يظهر بوجه مكشوف ويشعل الفايسبوك وها العلاقة ديالو مع أبيضار + صورة | ثقافة و فنون

فضيحة.. مثلي يظهر بوجه مكشوف ويشعل الفايسبوك وها العلاقة ديالو مع أبيضار + صورة

عاجل:وفاة شخص موقوف من أجل الاتجار في الكوكايين ..و فتح بحث قضائي لتحديد الظروف والملابسات | حوادث و حقوق

عاجل:وفاة شخص موقوف من أجل الاتجار في الكوكايين ..و فتح بحث قضائي لتحديد الظروف والملابسات

عاجل: النطق بالحكم في قضية الطالبة صابرين | حوادث و حقوق

عاجل: النطق بالحكم في قضية الطالبة ''صابرين''

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

عاجل و بالفيديو: هذا هو مصير الأستاذ الذي ظهر في فيديو يعنف تلميذه

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 13:46 عاجل و بالفيديو: هذا هو مصير الأستاذ الذي ظهر في فيديو يعنف تلميذه | بوليتيك
عاجل و بالفيديو: هذا هو مصير الأستاذ الذي ظهر في فيديو يعنف تلميذه
أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أنها لن تتوانى في اتخاذ كل التدابير الادارية والتربوية والتأديبية الضرورية في حق كل من ثبت تقصيره أو مسؤوليته في حالة عنف داخل فصل دراسي

شوف تيفي:
أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أنها لن تتوانى في اتخاذ كل التدابير الادارية والتربوية والتأديبية الضرورية في حق كل من ثبت تقصيره أو مسؤوليته في حالة عنف داخل فصل دراسي بالثانوية التأهيلية محمد الخامس للتعليم الأصيل بتارودانت، والتي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديو.

وأوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في بلاغ لها أنه فور توصل الإدارة بالخبر، تفقد المدير الاقليمي للوزارة بتارودانت ثانوية محمد الخامس للتعليم الأصيل، موقع الحادث أمس الأربعاء، مضيفة أنه لضمان السير العادي للدراسة داخل المؤسسة، تم اتخاذ قرار توقيف الأستاذ المعني احترازيا.

كما أشارت إلى إيفاد لجنة للثانوية التأهيلية المذكورة من أجل مباشرة إجراءات البحث والتقصي في الحادث، اليوم الخميس، للوقوف على كل حيثيات الحادث، مضيفة أنه سيتم إطلاع الرأي العام على خلاصات البحث والتقصي في الحادث فور انتهاء عمل اللجنة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أستاذ تارودانت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

التوحيد والإصلاح تطالب بإسقاط امحند العنصر من رئاسة جهة فاس | بوليتيك

التوحيد والإصلاح تطالب بإسقاط ''امحند العنصر'' من رئاسة جهة فاس

داكشي لي بقا.. التعليم غادي يمشي فيها وها علاش | بوليتيك

داكشي لي بقا.. التعليم غادي يمشي فيها وها علاش

بالفيديو.. بعد انسحاب المغرب من القمة العربية الإفريقية.. مصر توضح موقفها من لبوليساريو | بوليتيك

بالفيديو.. بعد انسحاب المغرب من القمة العربية الإفريقية.. مصر توضح موقفها من ''لبوليساريو''

إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة | بوليتيك

إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مْكي الصخيرات يكشف في أول خروج إعلامي سبب صراعه مع والدته..بسباب خواتاتي تخاصمات معايا مي (فيديو مؤثر) | بــووز
منذ 2 ساعات

مْكي الصخيرات يكشف في أول خروج إعلامي سبب صراعه مع والدته..بسباب خواتاتي تخاصمات معايا ''مي'' (فيديو مؤثر)

شفار قطع الضو على عمارة او دخل صحا على امرأة متزوجة في مكناس.. قتلوه عصا | زووم

شفار قطع الضو على عمارة او دخل صحا على امرأة متزوجة في مكناس.. قتلوه عصا

شاهد الملك محمد السادس يزور المكان اللدي نفي فيه جده محمد الخامس | قنوات أخرى

شاهد الملك محمد السادس يزور المكان اللدي نفي فيه جده محمد الخامس

بسبب الكيان الوهمي المغرب و 8 دول عربية تعلن انسحابها من القمة العربية الافريقية‎ | قنوات أخرى

بسبب الكيان الوهمي المغرب و 8 دول عربية تعلن انسحابها من القمة العربية الافريقية‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..يا ربي السلامة:فتاة تقتل صديقتها بسطات بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صورة | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

عاجل..يا ربي السلامة:فتاة تقتل صديقتها بسطات بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صورة

عاجل و بالفيديو: هذا هو مصير الأستاذ الذي ظهر في فيديو يعنف تلميذه | بوليتيك

عاجل و بالفيديو: هذا هو مصير الأستاذ الذي ظهر في فيديو يعنف تلميذه

عاجل:اعتقال صحافي مغربي و مرافقه بالرباط لهذا السبب | حوادث و حقوق

عاجل:اعتقال صحافي مغربي و مرافقه بالرباط لهذا السبب

حادثة سير خطيرة بالبيضاء ونقل شخصين إلى المستشفى ما بين الحياة والموت+صور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بالبيضاء ونقل شخصين إلى المستشفى ما بين الحياة والموت+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.