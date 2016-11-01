عاجل:اعتقال صحافي مغربي و مرافقه بالرباط لهذا السبب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن العناصر الأمنية بمصلحة حوادث السير بمدينة الرباط اعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، صحافي مغربي يعمل بوكالة فرانس بريس بمكتب الرباط بعدما تسبب في حادثة

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن العناصر الأمنية بمصلحة حوادث السير بمدينة الرباط اعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، صحافي مغربي يعمل بوكالة فرانس بريس بمكتب الرباط بعدما تسبب في حادثة سير تلقائية على مستوى شارع سوكارتو و كان في حالة سكر طافح.

و حسب ذات المصادر،كان الصحافي المعتقل(ج.م)،يسير بسرعة مفرطة قبل أن يفقد التحكم في السيارة و يصعد إلى الرصيف المجاور،ويصطدم بجدار و كذا الحواجز الحديدية المحيطة بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، مضيفة ،أن السائق كان في حالة سكر طافح ما أفضى إلى انحراف مسار السيارة و إلحاق أضرار مادية، جسيمة بثمانية حواجز أمنية محيطة بجدار المقر الرئيسي للمديرية فضلا عن تسجيل أضرار مادية بالجدار الاسمنتي.

و قد تم إيداع السيارة بالمحجز البلدي،بينما تم الاحتفاظ بالسائق و مرافقه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة



