حادثة سير خطيرة بالبيضاء ونقل شخصين إلى المستشفى ما بين الحياة والموت+صور ﻿

شهدت ساحة النصر بدرب عمر بالبيضاء، حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وسيارة أجرة صغيرة.

''شوف تيفي''

شهدت ساحة النصر بدرب عمر بالبيضاء، حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وسيارة أجرة صغيرة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الحادث وقعت نتيجة السرعة المفرطة، ما تسبب في إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية حلت بمكان الواقعة مرفوقة بسيارة للإسعاف، قامت بنقل الجريحين إلى المستشفى الجامعي ابن رشد في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت.