مؤلم وبالصور..شوفو كيفاش دراو السحور لزوج وزوجته في صور عرسهم بالمغرب ﻿

نشرت صفحات فايسبوكية، صورا لعروسين بها طلاسم سحرية، عبارة عن مجموعة من الكلمات مثل ''الطلاق والشتات والكره والإفلاس''.

''شوف تيفي''



نشرت صفحات فايسبوكية، صورا لعروسين بها طلاسم سحرية، عبارة عن مجموعة من الكلمات مثل ''الطلاق والشتات والكره والإفلاس''.

وفور انتشار هذه الصور المؤلمة والتي تهدف إلى أذية الزوجين الشابين، تفاعل المئات من النشطاء معها، حيث عبر الجميع عن أسفه وحزنه للقيام بمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية والتي تؤكد بأن المجتمع المغربي ما يزال بالرغم من حملات التوعية يعيش الجهل والأمية الدينية.

تجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بالفايسبوك، نشرت العديد من الصور المشابهة التي كشفت عن طرق مرعبة وصادمة للسحر والشعوذة بالمغرب.