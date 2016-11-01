 التوحيد والإصلاح تطالب بإسقاط ''امحند العنصر'' من رئاسة جهة فاس ﻿
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التوحيد والإصلاح تطالب بإسقاط ''امحند العنصر'' من رئاسة جهة فاس

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 13:11 التوحيد والإصلاح تطالب بإسقاط امحند العنصر من رئاسة جهة فاس | بوليتيك
التوحيد والإصلاح تطالب بإسقاط ''امحند العنصر'' من رئاسة جهة فاس
بعد رفض حزب الحركة الشعبية المشاركة في الحكومة، بشرط تواجد حزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري فيها، طالب عضو المكتب التنفيذي الوطني لحركة التوحيد والإصلاح امحمد الهلالي إعلان فك

شوف تيفي

بعد رفض حزب الحركة الشعبية المشاركة في الحكومة، بشرط تواجد حزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري فيها، طالب عضو المكتب التنفيذي الوطني لحركة التوحيد والإصلاح امحمد الهلالي إعلان فك الارتباط مع الأغلبية بمجلس جهة فاس مكناس الذي يرأسه امحند العنصر الأمين العام لحزب السنبلة.

وأوضح القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، عبر تدوينته على حائطه الفايسبوكي بأنه '' لو كان عضوا في مجلس جهة فاس لأعلن فك الإرتباط بالأغلبية والإنحياز للمعارضة تمهيدا لإسقاط الرئيس ليذوق من نفس الكأس ولكي يعرف أن الوفاء من الأوفياء ليس غباء''..

من جهة ثانية، ربطت ''شوف تيفي'' إتصالا هاتفيا بعضو في حزب العدالة والتنمية، طالب بعدم الكشف عن نفسه، بأن موقف ''امحمد الهلالي'' هو شخصي ولا يمثل حزب العدالة والتنمية، لكن بالمقابل فالتحالف الحكومي المقبل، لا محالة أنه سيعيد تشكيل بعض المجالس المنتخبة محليا وجهويا، إستنادا إلى طبيعة الأحزاب السياسية التي ستشكل التحالف الحكومي المقبل، مؤكدا على أن الحديث عن إعادة تشكيل المجالس في الوقت الراهن سابق لأوانه.

 

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تدوينة إسقاط العنصر الجهة فاس البيجدي التحالف شوف تيفي

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