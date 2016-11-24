فضيحة.. مثلي يظهر بوجه مكشوف ويشعل الفايسبوك وها العلاقة ديالو مع أبيضار + صورة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حسابا فايسبوكيا لشاب قيل بأنه مثلي جنسي، موضحين بأن هذا الحساب يتوفر على صور وفيديوهات تؤكد المثلية الجنسية لهذا الشخص.

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حسابا فايسبوكيا لشاب قيل بأنه مثلي جنسي، موضحين بأن هذا الحساب يتوفر على صور وفيديوهات تؤكد المثلية الجنسية لهذا الشخص.

وفي الفيديوهات الموجودة بحساب هذا الشخص، ظهر هذا الأخير وهو يتحدث بطريقة غريبة ويضع حمالتين على صدره، اعتبرها المعلقون تأكيدا واضحا على مثلية هذا الشخص.

وإلى جانب الفيديوهات، نشر هذا الشخص صورة لمحادثة بينه وبين المثيرة للجدل لبنى أبيضار التي كتبت له ''أدوما حبيبة أنا كنبغيك متبقايش تفقسني أحنونة الزوينة''.