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عاجل:وفاة شخص موقوف من أجل الاتجار في الكوكايين ..و فتح بحث قضائي لتحديد الظروف والملابسات

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 12:57 عاجل:وفاة شخص موقوف من أجل الاتجار في الكوكايين ..و فتح بحث قضائي لتحديد الظروف والملابسات | حوادث و حقوق
عاجل:وفاة شخص موقوف من أجل الاتجار في الكوكايين ..و فتح بحث قضائي لتحديد الظروف والملابسات
توفي ليلة الأربعاء-الخميس، شخص تم توقيفه من أجل الاتجار في الكوكايين، وذلك خلال عملية نقله على متن سيارة تابعة لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي


توفي ليلة الأربعاء-الخميس، شخص تم توقيفه من أجل الاتجار في الكوكايين، وذلك خلال عملية نقله على متن سيارة تابعة لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء.
و حسب مصادر خاصة ''لشوف تيفي''، كان المعني بالأمر و قبل توقيفه تناول ثلاث جرعات زائدة من الكوكايين، ويشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في الكوكايين بموجب برقية صادرة عن الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الدار البيضاء.

و في هذا السياق، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس، لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت فرقة مكافحة المخدرات بمنطقة أمن عين الشق شخصين على متن سيارة خاصة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة في الاتجار في المخدرات القوية، حيث تمت معاينة حالة التخدير عليهما، والعثور بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على كبسولتين من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 2105 دراهم وسكين من الحجم الكبير.

وأضاف البلاغ أنه وخلال عملية نقل المشتبه فيهما إلى مقر المصلحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من أجل استكمال الأبحاث والتحريات بخصوص الاشتباه في تورطهما في ترويج الكوكايين، تعرض المشتبه فيه الرئيسي لعارض صحي طارئ، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث وافته المنية.

وقد تم حسب المصدر ذاته، إيداع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي، بينما تم الاستماع إلى الشخص الموقوف الثاني حول ملابسات الحادث، في انتظار مواصلة الأبحاث والتحريات لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

 

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شوف تيفي المغرب جثة الهالك ظروف و ملابسات

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