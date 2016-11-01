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عاجل: النطق بالحكم في قضية الطالبة ''صابرين''

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عاجل: النطق بالحكم في قضية الطالبة ''صابرين''

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 11:55 عاجل: النطق بالحكم في قضية الطالبة صابرين | حوادث و حقوق
عاجل: النطق بالحكم في قضية الطالبة ''صابرين''
تنعقد اليوم الخميس 24 نونبر الجاري،أول جلسة محاكمة في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم الأحد 16 أكتوبر الماضي بمحكمة الاستئناف

شوف تيفي:


تنعقد اليوم الخميس 24 نونبر الجاري،أول جلسة محاكمة في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم الأحد 16 أكتوبر الماضي بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

و يتابع حسب مصادرنا في هذه القضية، المهدي و صديقه أمين في حالة اعتقال والصديقة المقربة لصابرين، كوثر التي تتابع في حالة سراح مؤقت بعد إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10آلاف درهم، فيما كانت الشرطة القضائية استدعت صديقة رابعة في هذه القضية.

للإشارة ،اهتزت مدينة الدار البيضاء شهر أكتوبر الماضي على وقائع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها طالبة في ريعان شبابها بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.


 

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