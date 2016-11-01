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خاص : '' سيدة منقبة'' تتجول بمدرسة إبتدائية تستنفر الأجهزة الأمنية بإنزكان

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 11:54 خاص : سيدة منقبة تتجول بمدرسة إبتدائية تستنفر الأجهزة الأمنية بإنزكان | حوادث و حقوق
خاص : '' سيدة منقبة'' تتجول بمدرسة إبتدائية تستنفر الأجهزة الأمنية بإنزكان
كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي''، أن فرقة أمنية خاصة بالجرائم الإلكترونية باشرت تحرياتها بمدينة إنزكان بعد شكاية من مسؤول كبير بالمدينة، لكشف هوية إسم مستعار وبريد إلكتروني غير معروف على خلفية إنتشار

شوف تيفي 


كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي''، أن فرقة أمنية خاصة بالجرائم الإلكترونية باشرت تحرياتها بمدينة إنزكان بعد شكاية من مسؤول كبير بالمدينة، لكشف هوية إسم مستعار وبريد إلكتروني غير معروف على خلفية إنتشار أخبار بوجود ''سيدة منقبة'' تتجول بمحيط مدرسة إبتدائية بأيت ملول بشكل مريب.

وأوضحت ذات المصادر، أن عناصر فرقة الجرائم الإلكترونية، باشرت تحقيقاتها للتوصل إلى المعني بالأمر لتحديد هويته، خاصة بعد تداول الخبر بوجود ''سيدة منقبة'' على صفحات الفايس بوك وبعض الجرائد المحلية قبل أن يتبن بكون الموضوع عبارة عن إشاعة، وتقوم بحذفه.

من جهة ثانية، أوضحت مصادر محلية من مدينة أيت ملول، أن المنقبة أو ''الرجل الملثم'' حسب بعض الروايات والذي يتجول داخل مدرسة إبتدائية بالمدينة، دفع السلطات الأمنية بالمدينة إلى القيام بتحقيق حول الموضوع، حيث تبين بعد البحث والتقصي أن الموضوع ليس سوى إشاعة، ليتحول البحث إلى الجهة التي تريد ترويج إشاعات مغرضة تبث الذعر والخوف في قلوب الأمهات والتلاميذ الصغار.

 

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‫شوف تيفي

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الأمن التحقيق التلاميذ المنقبة الجرائد أيت ملول إشاعة شوف تيفي

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