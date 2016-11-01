 معركة خطيرة بين عائلتين بالفقيه بن صالح والسبب رسالة غرامية من شاب لابنة جيرانه عبر الفايسبوك ﻿
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معركة خطيرة بين عائلتين بالفقيه بن صالح والسبب رسالة غرامية من شاب لابنة جيرانه عبر الفايسبوك

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 11:50 معركة خطيرة بين عائلتين بالفقيه بن صالح والسبب رسالة غرامية من شاب لابنة جيرانه عبر الفايسبوك | حوادث و حقوق
معركة خطيرة بين عائلتين بالفقيه بن صالح والسبب رسالة غرامية من شاب لابنة جيرانه عبر الفايسبوك
شهدت مدينة الفقيه بنصالح، ليلة أمس الأربعاء،معركة خطيرة بين عائلتين، بسبب رسالة غرامية أرسلها شاب لابنة جيرانه.

''شوف تيفي'':


شهدت مدينة الفقيه بنصالح، ليلة أمس الأربعاء،معركة خطيرة بين عائلتين، بسبب رسالة غرامية أرسلها شاب لابنة جيرانه.

وحسب مصادر محلية فإن أب الفتاة وهي تلميذة، اكتشف على حساب ابنته الفايسبوكي رسالة غرامية، كتب فيها الشاب وهو ابن الجيران '' إن أحبك بمنتهى الجنون يا حبيبتي وأنا مجنون بك''.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأب وفور قراءته للرسالة، ذهب لمنزل الشاب وانهال عليه بالضرب لتتحول الأمور إلى معركة بين العائلتين، انتهت بأخف الأضرار بعد تدخل الجيران.

 

 

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المغرب شوف تيفي معركة الجيران رسالة غرامية

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