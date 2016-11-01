داكشي لي بقا.. التعليم غادي يمشي فيها وها علاش ﻿

كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي صباح اليوم الخميس أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدرس مقترح لفرض رسوم على العائلات الفقيرة لتعليم أبنائهم في المدارس العمومية.

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كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي صباح اليوم الخميس أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدرس مقترح لفرض رسوم على العائلات الفقيرة لتعليم أبنائهم في المدارس العمومية.

وخلف هذا الخبر موجة من السخرية والعتاب مختلطة بالاستياء لما وصل إليه التعليم العمومي اليوم، وهو حالة من الاحتضار نظرا لمجموعة من المشاكل يتخبط فيها والتي يبدأ مسلسلها فور كل بداية موسم دراسي.

وسخر رواد الفضاء الأزرق من دراسة هذا المقترح الذي من المنتظر إذا ما تم تفعيله سيخلف موجة من الغضب والانتقاد، وعوض إيجاد حلول ناجعة للحد من احتضار التعليم نجد أن هناك من يساهم في قتله ببطء، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه للوبي التعليم الخصوصي الذي أصبح وجهة العديد من الأسر حتى الفقيرة منها أملا في نيل تعليم جيد يضمن من خلاله الآباء مسارا دراسيا عالي المستوى لأبنائهم.