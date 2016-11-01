خبراء يؤكدون: هيلاري كلينتون تفوقت على ترامب بمليوني من أصوات الأمريكيين.. وهاعلاش خسرت ﻿

في سابقة من نوعها في القرن الواحد والعشرين، يحصل مرشح للرئاسيات في الولايات المتحدة الأمريكية على أعلى نسبة للأصوات، لكنه لا يمر إلى البيت الأبيض كرئيس لأمريكا.. هذا المعطي كشف عنه بحسب (أ.ف.ب) خبراء

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في سابقة من نوعها في القرن الواحد والعشرين، يحصل مرشح للرئاسيات في الولايات المتحدة الأمريكية على أعلى نسبة للأصوات، لكنه لا يمر إلى البيت الأبيض كرئيس لأمريكا.. هذا المعطي كشف عنه بحسب (أ.ف.ب) خبراء ''كوك بوليتيكال ريبورت''، بعدما أكدوا أن هيلاري كلينتون حصلت على أعلى نسبة من الأصوات على منافسها ترامب.

وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن كلينتون حصلت على 64 مليون و227 ألف و373 صوتا مقابل، 62 مليون و212 ألف و752 صوتا لترامب.. غير أن هذا الأخير حصل 290 صوتا من كبار الناخبين مقابل 232 لكلينتون.. حيث ينبغي أن يحصل المرشح على الأقل على 270 صوتا من أصل 538 من أصوات الناخبين الكبار للحصول على شرف رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية..





