عاجل وخطير..نايضة بالسيوفة بدرب غلف..وهذه هي التفاصيل المرعبة ﻿

عاش سكان حي درب غلف، بالقرب من ''شارع واطوا'' حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الخميس، الرعب والهلع الشديد، عقب نشوب معركة بالسيوف بين شابين من أبناء الحي.

''شوف تيفي''



عاش سكان حي درب غلف، بالقرب من ''شارع واطوا'' حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الخميس، الرعب والهلع الشديد، عقب نشوب معركة بالسيوف بين شابين من أبناء الحي.

وحسب شاهد عيان لـ ''شوف تيفي'' فإن الطرف الأول في هذه المعركة والذي غادر أسوار السجن قبل أيام، دخل في معركة دامية مع خصمه استخدما خلالها السيوف، بسبب عداوة وحسابات شخصية بينهما.

وأوضح الشاهد بأن أحد المتعاركين أصيب بجروح خطيرة على مستوى اليد وفر إلى سطح أحد المنازل، في حين قرر الشخص مطاردته وسط تعالي أصوات صراخ الساكنة الخائفين.

وأكد هذا الشاهد بأن المصالح الأمنية، حلت بمكان الواقعة، واكتفت بالمشاهدة نظرا لخطورة الوضع قبل أن تنصرف من عين المكان، بعد فرار أحد المتعاركين إلى وجهة غير معلومة.