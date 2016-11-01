فيديو جد خطير..مشرمل يحمل سيفا كبيرا ويروع ساكن طنجة..وهذه هي التفاصيل ﻿

عاش سكان حي ''بن ديبان'' بمدينة طنجة، خلال الأسبوع الجاري، ليلة مروعة ، اضطرالسكان خلالها إلى التزام بيوتهم خوفا من تعرضهم للاعتداء والتعنيف على يد مشرمل يحمل سيفا من الحجم الكبير ويعربد بالحي.

"شوف تيفي"



عاش سكان حي "بن ديبان" بمدينة طنجة، خلال الأسبوع الجاري، ليلة مروعة ، اضطرالسكان خلالها إلى التزام بيوتهم خوفا من تعرضهم للاعتداء والتعنيف على يد مشرمل يحمل سيفا من الحجم الكبير ويعربد بالحي.



وحسب مصادر محلية فإن سكان زنقة "برواقة" التي يقطن بها "المشرمل " تقدموا بالعديد من الشكايات في حقه حيث يمارس عليهم الرعب والهلع بواسطة سيفه، ويعترض سبيلهم بشكل يومي.

ونشرت صفحات فايسبوكية طنجاوية مقطع فيديو صادم لهذا " المنحرف"وهو يحمل السيف ويعربد لوحده بحي بن ديدان، الأمر الذي جعل النشطاء يطالبون المصالح الأمنية بالتحرك وإنهاء جبروت هذا الشخص.