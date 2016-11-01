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عاجل.. انفجار إرهابي يهز تركيا..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 10:11 عاجل.. انفجار إرهابي يهز تركيا..وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل.. انفجار إرهابي يهز تركيا..وهذا عدد القتلى
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرون جراء تفجير يشتبه بأنه عمل إرهابي وقع في ساحة انتظار السيارات الخاصة بمكتب حاكم محافظة أظنة جنوب شرق تركيا اليوم الخميس، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''دوجان'' للأنباء

 "شوف تيفي"

   لقي شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرون جراء تفجير يشتبه بأنه عمل إرهابي وقع في ساحة انتظار السيارات الخاصة بمكتب حاكم محافظة أظنة جنوب شرق تركيا اليوم الخميس، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "دوجان" للأنباء التركية.

وأوضحت الوكالة التركية بأن حاكم مدينة أضنة محمود دمرتاس قال إن "حصيلة ضحايا وقوع انفجار بالمدينة بلغت قتيلين و16 مصابا".

وأوضاف دمرتاس أن "التفجير وقع على مقربة من مدخل مكتبه"،مرجحا أنه كان هجوم انتحاريا ونفذته سيدة.

 

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