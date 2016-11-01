بالفيديو.. بعد انسحاب المغرب من القمة العربية الإفريقية.. مصر توضح موقفها من ''لبوليساريو'' ﻿

بعد انسحاب المغرب، ومعه المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والأردن، واليمن والصومال، من القمة العربية الإفريقية الرابعة التي تحتضنها جمهورية

شوف تيفي



بعد انسحاب المغرب، ومعه المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والأردن، واليمن والصومال، من القمة العربية الإفريقية الرابعة التي تحتضنها جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بسبب وضع علم ويافطة باسم كيان وهمي داخل قاعات الاجتماعات، كشفت جمهورية مصر، يومه الأربعاء، عن موقفها الرسمي من قضية الصحراء المغربية.

فقد أكد المتحدث باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أن مصر لا تعترف بالبوليساريو رغم عضويتها بالاتحاد الأفريقي"، وذلك رغم مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإفريقية.

وقال المتحدث نفسه، في حديثه لقناة "سي بي سي إكسترا"، إن مصر تدعم الجهود الرامية لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية على المستويين العربي والإفريقي.