هكذا يتم استهداف مقبرة باب دكالة بمراكش لاستخراج رفات الأموات من أجل بيعها ﻿

كشف حميد خوزرك، رئيس الملحقة الإدارية جليز بمراكش، عن حقائق صادمة تعري ما تتعرض له مقبرة باب دكالة بالمدينة، من خلال نبش بعض القبور واستخراج رفات الموتى من أجل إعادة بيعها واستعمالها في دفن جثامين

شوف تيفي



كشف حميد خوزرك، رئيس الملحقة الإدارية جليز بمراكش، عن حقائق صادمة تعري ما تتعرض له مقبرة باب دكالة بالمدينة، من خلال نبش بعض القبور واستخراج رفات الموتى من أجل إعادة بيعها واستعمالها في دفن جثامين أخرى.

وقال رئيس الملحقة، في تصريح صحفي، عقب جريمة السرقة والتخريب الذي تعرضت له المقبرة المذكورة أمس الثلاثاء، إن المسؤولين اكتشفوا مؤخرا أن مجموعة من القبور مفتوحة، وأخرى تم إفراغها من الرفات، إلى جانب وجود نحو 40 قبرا آخر تم إغلاقها رغم أنها فارغة.

وقال المسؤول نفسه إن من يقول بهذه الممارسات بعض الأشخاص الذين يتاجرون فيها بمبالغ قد تصل إلى ألفي درهم، موضحا أنه تم طرد مجموعة من المتسكعين وذوي السوابق العدلية الذين يرتادون المقبرة والذين يتهمهم بالوقوف وراء هاته الأفعال الإجرامية، والتي كان آخرها نط سور المقبرة ليلة أمس الثلاثاء وتخريب بعض القبور وسرقة معدات الحفر وإتلاف الوثائق الخاصة بالدفن.



