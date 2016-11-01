 بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة ﻿
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بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 02:23 بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة | حوادث و حقوق
بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة
تعرض شابان لاعتداء وصف بالشنيع من قبل مراقبي حافلات النقل الحضري، بعدما انتهى تدخلهم بفقء عين واحد منهما وتهشيم وجه الآخر.

شوف تيفي

تعرض شابان لاعتداء وصف بالشنيع من قبل مراقبي حافلات النقل الحضري، بعدما انتهى تدخلهم بفقء عين واحد منهما وتهشيم وجه الآخر.

وتعود أسباب هذا التدخل العنيف،حسب ما يظهره شريط فيديو، إلى عدم أداء الشابين ثمن تذكرة الحافلة، في تغازوت بأكادير، وهو ما أدى بمراقبي الحافلة إلى توجيه لكمات قوية إليهما، سبب لأحدهما إصابة بليغة في عينه وتهشيم وجه الآخر.

ويظهر الفيديو المرفق احتجاجات وموجة غضب الركاب، الذين طالبوا بحضور المصالح الأمنية وفتح تحقيق في الحادث وتوقيف المتورطين في الواقعة

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شوف تيفي أكادير تهشيم فقأ إصابة تدخل تذكرة

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