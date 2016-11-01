بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين السلوك ﻿

مباشرة بعد ظهور شريط فيديو صور لحظة اعتقال الشرطة الهولندية لمهاجر مغربي يبلغ من العمر 84 سنة، بطريقة فضة ومشينة، قالت صحف هولندية إن الشرطة الهولندية اعتذرت عن سلوك أفرادها الذين تعاملوا بقسوة مع

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مباشرة بعد ظهور شريط فيديو صور لحظة اعتقال الشرطة الهولندية لمهاجر مغربي يبلغ من العمر 84 سنة، بطريقة فضة ومشينة، قالت صحف هولندية إن الشرطة الهولندية اعتذرت عن سلوك أفرادها الذين تعاملوا بقسوة مع العجوز المغربي.

وفي تفاصيل الحادث، الذي وقع يوم أمس الثلاثاء، في الضاحية الشمالية للعاصمة الهولندية أمستردام، قال أفراد من أسرة العجوز إنه كان يقود سيارته في مكان ممنوع ومخصص فقط للدراجات، وعندما تدخلت الشرطة لتوقيفه لم تتمكن من التواصل معه لأنه لا يتحدث اللغة الهولندية.

من جهتها، أدانت السفارة المغربية بأمستردام تصرف الأمن الهولندي. وكتب السفير المغربي عبد الوهاب بلوقي، في تدوينة موقعة باسمه على موقع السفارة على فيسبوك: "الأخوات والإخوة الأعزاء، السلام عليكم.. لقد تألمت كثيرا عندما شاهدت الفيديو الذي صور الشيخ المسن (84 سنة) مكبل اليدين من طرف الشرطة. كان تصرفا غير لائق إزاء عجوز وقور لا يشكل بتاتا أي خطر. أتمنى أن التحقيق سوف يحدد المسؤوليات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. الحادث المؤسف جرح وألم كل المغاربة، الذين شجبوا الواقعة وأبانوا عن تضامن تام مع الشيخ المسكين".