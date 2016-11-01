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الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب ''التمييز بين الشُعب''

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 02:05 الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب التمييز بين الشُعب | مجتمع
الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب ''التمييز بين الشُعب''
دخل طلبة الأقسام التحضيرية، شعبتي الفيزياء وعلوم المهندس(psi) وشعبة التكنولوجيا والعلوم الصناعية(tsi) ، بمدينة الداخلة، في إضراب منذ يومه الأربعاء.

شوف تيفي

 

دخل طلبة الأقسام التحضيرية، شعبتي الفيزياء وعلوم المهندس(psi) وشعبة التكنولوجيا والعلوم الصناعية(tsi) ، بمدينة الداخلة، في إضراب منذ يومه الأربعاء.

وحول أسباب الإضراب، أشار الطلبة إلى "أن أغلب مهندسي المستقبل يشتكون من التمييز الحاصل بين الشعب العلمية داخل معاهدهم"، مؤكدين أن طلبة الشعبتين، يعانون من تدني نسبة النجاح في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت نسبة النجاح من 62،52% بالنسبة لشعبة (psi) و57،86% بالنسبة لشعبة (tsi) و 64.05% بالنسبة لشعبة (mp) سنة 2014 إلى 56،4% و57،7% و91،6% على التوالي.. هذا الفارق الكبير أغضب طلبة الشعبتين، لكونه يمسهم في كفائتهم العلمية، كما يقولو، على اعتبار أن لا فرق بين هذه الشعب إلا في نسبة النجاح، "فمواضيع المباراة الوطنية المشتركة (cnc) في مادة الرياضيات المميزة لشعبة (MP) بالدرجة الأولى تعالج نفس التمارين والمسائل تقريبا، أما الفيزياء فهناك وحدات مهمة محذوفة تماما من شعبة (MP)، فضلا عن مادة علوم المهندس والكيمياء"، يقول الطلبة المهندسون، مشيرين إلى أن "ما زاد الطين بلة هو إقدام بعض المدارس على حذف مجموعة من الشعب الهندسية التي كانت مخصصة للشعب الثلاث وحصرها لشعبة (MP) فقط ما قضى على أحلام الكثيرين.

وقد أكد الطلبة أنهم "ينتظرون حلا لوضعهم المتأزم والمتشابك"، ويطالبون الوزير المعني بالأمر بالمساواة خصوصا في رحاب العلم والمعرفة، وبإيفاد لجنة للوقوف على الأوضاع التي تعيشها كل المراكز المغربية.

 

 

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