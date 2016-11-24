صادم: بن علي يعترف لأول مرة ''نظامنا لم يكن خاليا من الأخطاء.. ولا يسعنا إلا أن نتعاطف مع التونسيين الذين عانوا في زمن حكمنا'' ﻿

وأخيرا كسر زين العابدين بن علي، الرئيس التونسي السابق، الصمت، ليبوح ببعض ما ظل حبيس صدره، حول بعض معالم حكمه لبلاد قرطاج، وكشفه عن الأخطاء والتجاوزات.

شوف تيفي:



وأخيرا كسر زين العابدين بن علي، الرئيس التونسي السابق، الصمت، ليبوح ببعض ما ظل حبيس صدره، حول بعض معالم حكمه لبلاد قرطاج، وكشفه عن الأخطاء والتجاوزات.

بن علي الذي فر زمن الثورة من تونس صوب العربية السعودية، واستقراره بمدينة جدة، أصدر اليوم بيانا من مقر إقامته، عبر دفاعه الرسمي، المحامي منير بن الصالحة، تنشره "شوف تيفي"، عبر من خلاله عن بعض مواقفه من جلسات الاستماع العلنية التي تشرف عليها "هيئة الحقيقة والكرامة"، والتي تعتبر نسخة من هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية.

وقال الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي "لقد تابعنا جلسات الاستماع التي انعقدت ولا تزال، وتم فيها تقديم شهادات تكلم أصحابها عن معاناتهم زمن حكمنا، ولا يسعنا إلا أن نتعاطف معهم ومع كل التونسيين في أي زمان من أزمنة حكم البلاد...".

واعترف بن علي بأن نظامه عرف أخطاء في حق التونسيين، معبرا عن ذلك بالقول "ونحن إذ نقر بأن النظام الذي كنا على رأسه، برغم إيجابياته، فإنه لم يكن نظاما خاليا من الأخطاء والتجاوزات"، مضيفا، أنه "بقدر ما نتعاطف مع كل عائلة مكلومة كانت ضحية يوما ما لتجاوزات الدولة، فإننا نعبر عن تعاطفنا أيضا مع التونسيين ضحايا الإرهاب والعنف السياسي" (أنظر البيان).



