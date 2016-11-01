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بعد مسيرات الأساتذة.. فوضى داخل الأقسام التحضيرية وها علاش

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 01:53 بعد مسيرات الأساتذة.. فوضى داخل الأقسام التحضيرية وها علاش | مجتمع
بعد مسيرات الأساتذة.. فوضى داخل الأقسام التحضيرية وها علاش
عاشت مراكز الأقسام التحضيرية بمختلف المدن المغربية على وقع مقاطعة الدروس طيلة أمس الأربعاء حيث احتج الطلبة المهندسين في شعبة الفيزياء والكيمياء وعلوم المهندس، مهددين بالتصعيد إذا لم تحقق مطالبهم

شوف تيفي

 

عاشت مراكز الأقسام التحضيرية بمختلف المدن المغربية على وقع مقاطعة الدروس طيلة أمس الأربعاء حيث احتج الطلبة المهندسين في شعبة الفيزياء والكيمياء وعلوم المهندس، مهددين بالتصعيد إذا لم تحقق مطالبهم من طرف الجهات المسؤولة.

وعبر مصدر لـ"شوف تيفي" أنه خلال السنوات الأخيرة فقد طال هذه الشعبة حالة من التهميش، مشيرا إلى أن عدد المقاعد الممنوحة من طرف المدارس العليا و التي لا تتناسب وعدد المتمدرسين بهذه الشعبة، حيث تتبخر فرصة تحقيق حلم الهندسة للعديد من الطلبة، فضلا عن إقصائهم من عدة مسالك في الهندسة لها صلة وطيدة بما تعمقوا في دراسته خلال سنتين، خاصة مادتي الفيزياء و علوم المهندس، حيث طالب المصدر نفسه بحذف هذه الشعبة حتى لا تتعلق بها آمال التلاميذ الذين كانوا ينوون ولوجها مستقبلا.

وأكد المصدر ذاته أنه من المنتظر أن تنظم وقفات احتجاجية سلمية خلال الأيام القادمة حتى تلتفت الوزارة لما يجري، وتضع حلولا عاجلة ومنصفة للجميع.

 

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شوف تيفي الأقسام التحضيرية شعبة المهندسين الفيزياء الكيمياء

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