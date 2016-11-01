مغربي بين الحياة والموت في إسبانيا وها أشنو وقع ليه ﻿

تعرض مغربي عشية اليوم لإطلاق رصاص من طرف مجهولين في إسبانيا وبالضبط بسرقسطة، حيث تعرض لرصاصة طائشة كادت أن ترديه قتيلا.

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تعرض مغربي عشية اليوم لإطلاق رصاص من طرف مجهولين في إسبانيا وبالضبط بسرقسطة، حيث تعرض لرصاصة طائشة كادت أن ترديه قتيلا.

وكشفت وسائل إعلامية اسبانية أن المغربي تعرض للرصاصة عندما خرج من سيارته من طرف مجهولين لاذوا بالفرار، فيما تم حمل المواطن المغربي إلى أقرب مستشفى، حيث لم تعرف لحد الساعة أسباب الاعتداء، وقد فتح تحقيق حسب المصدر ذاته وينتظر أن يستفيق الضحية للاستماع إليه في هذه النازلة.