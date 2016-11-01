إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة ﻿

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد اجتماع له، مساء اليوم الأربعاء بمقره المركزي بالرباط، إلى ''الإسراع بتشكيل الحكومة و تجاوز وضعية العطالة الدستورية لمؤسسات الدولة''.

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دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد اجتماع له، مساء اليوم الأربعاء بمقره المركزي بالرباط، إلى "الإسراع بتشكيل الحكومة و تجاوز وضعية العطالة الدستورية لمؤسسات الدولة".

ونبه المكتب السياسي "للبام" في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة " ستكون له كلفة كبيرة على مستوى الالتزامات المالية والاقتصادية للدولة اتجاه جميع الشركاء والفاعلين الوطنيين والدوليين، فضلا عن تعطيل آليات الحوار الاجتماعي والمشاريع التنموية".

وعبر المكتب السياسي لحزب "التراكتور" عن "احترامه لإرادة الناخبات والناخبين المعبر عنها في اقتراع السابع من أكتوبر 2016"، مشددا "على ضرورة توافر عنصري الجدية والمسؤولية في إعمال المقتضيات الدستورية الصريحة ذات الصلة بتشكيل الحكومة".

وأفاد البلاغ، أن حزب الأصالة والمعاصرة "لا يتملكه هاجس البديل في تشكيل وقيادة الحكومة، بقدر ما يحرص على حسن سير المؤسسات الدستورية للبلاد، والالتفات، بالجدية المطلوبة، للقضايا المصيرية الداخلية منها والخارجية".

ويأتي بلاغ الكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد تصريح لبن كيران رئيس الحكومة عن تشبته بعزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي في الإئتلاف الحكومي المقبل إلى جانب حزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة حزب العدالة والتنمية.



