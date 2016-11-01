 إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين السلوك | مجتمع

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين

الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب التمييز بين الشُعب | مجتمع

الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب ''التمييز بين الشُعب''

صادم: بن علي يعترف لأول مرة نظامنا لم يكن خاليا من الأخطاء.. ولا يسعنا إلا أن نتعاطف مع التونسيين الذين عانوا في زمن حكمنا | دولي

صادم: بن علي يعترف لأول مرة ''نظامنا لم يكن خاليا من الأخطاء.. ولا يسعنا إلا أن نتعاطف مع التونسيين

بعد مسيرات الأساتذة.. فوضى داخل الأقسام التحضيرية وها علاش | مجتمع

بعد مسيرات الأساتذة.. فوضى داخل الأقسام التحضيرية وها علاش

مغربي بين الحياة والموت في إسبانيا وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مغربي بين الحياة والموت في إسبانيا وها أشنو وقع ليه

إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة | بوليتيك

إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

تفكيك شبكة دولية للمخدرات تنطلق عملياتها من الناظور ومليلية | حوادث و حقوق

تفكيك شبكة دولية للمخدرات تنطلق عملياتها من الناظور ومليلية

الأمن يوقف معتقلا بعد أسبوع على فراره من المستشفى بتارودانت | حوادث و حقوق

الأمن يوقف معتقلا بعد أسبوع على فراره من المستشفى بتارودانت

أخير.. إسقاط التهمة عن سعد لمجرد | ثقافة و فنون

أخير.. إسقاط التهمة عن سعد لمجرد

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 01:31 إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة | بوليتيك
إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة
دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد اجتماع له، مساء اليوم الأربعاء بمقره المركزي بالرباط، إلى ''الإسراع بتشكيل الحكومة و تجاوز وضعية العطالة الدستورية لمؤسسات الدولة''.

شوف تيفي


دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد اجتماع له، مساء اليوم الأربعاء بمقره المركزي بالرباط، إلى "الإسراع بتشكيل الحكومة و تجاوز وضعية العطالة الدستورية لمؤسسات الدولة".

ونبه المكتب السياسي "للبام" في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة " ستكون له كلفة كبيرة على مستوى الالتزامات المالية والاقتصادية للدولة اتجاه جميع الشركاء والفاعلين الوطنيين والدوليين، فضلا عن تعطيل آليات الحوار الاجتماعي والمشاريع التنموية".

وعبر المكتب السياسي لحزب "التراكتور" عن "احترامه لإرادة الناخبات والناخبين المعبر عنها في اقتراع السابع من أكتوبر 2016"، مشددا "على ضرورة توافر عنصري الجدية والمسؤولية في إعمال المقتضيات الدستورية الصريحة ذات الصلة بتشكيل الحكومة".

وأفاد البلاغ، أن حزب الأصالة والمعاصرة "لا يتملكه هاجس البديل في تشكيل وقيادة الحكومة، بقدر ما يحرص على حسن سير المؤسسات الدستورية للبلاد، والالتفات، بالجدية المطلوبة، للقضايا المصيرية الداخلية منها والخارجية".

ويأتي بلاغ الكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد تصريح لبن كيران رئيس الحكومة عن تشبته بعزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي في الإئتلاف الحكومي المقبل إلى جانب حزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة حزب العدالة والتنمية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البلاغ المكتبالسياسيالبام المشاورات الحكومة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد اقتراب الجزائر من إعلان إفلاسها.. مسؤولون جزائريون يطالبون بفتح حوار مع المغرب | بوليتيك

بعد اقتراب الجزائر من إعلان إفلاسها.. مسؤولون جزائريون يطالبون بفتح حوار مع المغرب

غريب: فاز في مباراة قبل ولادته بسنتين | بوليتيك

غريب: فاز في مباراة قبل ولادته بسنتين

بالفيديو..العنصر لشوف تيفي : مستعدون للدخول للحكومة شريطة تواجد حلفائنا | بوليتيك

بالفيديو..العنصر لشوف تيفي : مستعدون للدخول للحكومة شريطة تواجد حلفائنا

فهم تسطا.. الجزائر تتهم المغرب بـ استهداف شهادة البكالوريا ديالها !! | بوليتيك

فهم تسطا.. الجزائر تتهم المغرب بـ'' استهداف'' شهادة البكالوريا ديالها !!

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس ليوم الخميس 24 نونبر 2016 | الطقس
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس ليوم الخميس 24 نونبر 2016

أشنو قال زهرك اليوم: 24 نونبر 2016 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 24 نونبر 2016

أردوغان: تصويت البرلمان الأوروبي على تجميد المفاوضات لا قيمة له | قنوات أخرى

أردوغان: تصويت البرلمان الأوروبي على تجميد المفاوضات لا قيمة له

محكمة بريطانية تدين قاتل النائبة كوكس بالسجن مدى الحياة | قنوات أخرى

محكمة بريطانية تدين قاتل النائبة كوكس بالسجن مدى الحياة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين السلوك | مجتمع
منذ 7 دقائق

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين

الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب التمييز بين الشُعب | مجتمع

الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب ''التمييز بين الشُعب''

صادم: بن علي يعترف لأول مرة نظامنا لم يكن خاليا من الأخطاء.. ولا يسعنا إلا أن نتعاطف مع التونسيين الذين عانوا في زمن حكمنا | دولي

صادم: بن علي يعترف لأول مرة ''نظامنا لم يكن خاليا من الأخطاء.. ولا يسعنا إلا أن نتعاطف مع التونسيين

بعد مسيرات الأساتذة.. فوضى داخل الأقسام التحضيرية وها علاش | مجتمع

بعد مسيرات الأساتذة.. فوضى داخل الأقسام التحضيرية وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.