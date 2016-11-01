 تفكيك شبكة دولية للمخدرات تنطلق عملياتها من الناظور ومليلية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين السلوك | مجتمع

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين

الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب التمييز بين الشُعب | مجتمع

الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب ''التمييز بين الشُعب''

صادم: بن علي يعترف لأول مرة نظامنا لم يكن خاليا من الأخطاء.. ولا يسعنا إلا أن نتعاطف مع التونسيين الذين عانوا في زمن حكمنا | دولي

صادم: بن علي يعترف لأول مرة ''نظامنا لم يكن خاليا من الأخطاء.. ولا يسعنا إلا أن نتعاطف مع التونسيين

بعد مسيرات الأساتذة.. فوضى داخل الأقسام التحضيرية وها علاش | مجتمع

بعد مسيرات الأساتذة.. فوضى داخل الأقسام التحضيرية وها علاش

مغربي بين الحياة والموت في إسبانيا وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مغربي بين الحياة والموت في إسبانيا وها أشنو وقع ليه

إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة | بوليتيك

إلياس العماري يدعو بن كيران إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

تفكيك شبكة دولية للمخدرات تنطلق عملياتها من الناظور ومليلية | حوادث و حقوق

تفكيك شبكة دولية للمخدرات تنطلق عملياتها من الناظور ومليلية

الأمن يوقف معتقلا بعد أسبوع على فراره من المستشفى بتارودانت | حوادث و حقوق

الأمن يوقف معتقلا بعد أسبوع على فراره من المستشفى بتارودانت

أخير.. إسقاط التهمة عن سعد لمجرد | ثقافة و فنون

أخير.. إسقاط التهمة عن سعد لمجرد

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

تفكيك شبكة دولية للمخدرات تنطلق عملياتها من الناظور ومليلية

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 01:23 تفكيك شبكة دولية للمخدرات تنطلق عملياتها من الناظور ومليلية | حوادث و حقوق
تفكيك شبكة دولية للمخدرات تنطلق عملياتها من الناظور ومليلية
كشفت مصادر مطلعة أن الحرس المدني الإسباني ومصلحة الضرائب تمكنا من تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من المغرب إلى اسبانيا، ومنها إلى باقي دول أوروبا وكذا مصر وليبيا.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة أن الحرس المدني الإسباني ومصلحة الضرائب تمكنا من تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من المغرب إلى اسبانيا، ومنها إلى باقي دول أوروبا وكذا مصر وليبيا.

وقد أسفرت هذه العملية، التي تمت بتنسيق مع مركز المخابرات لمكافحة الجريمة المنظمة، على اعتقال 25 شخصا من جنسية مغربية وإسبانية، وحجز خمسة أطنان من مخدر الحشيش، إضافة إلى زوارق شراعية ومطاطية، وأسلحة ومبالغ مالية، بحسب المصادر نفسها.

وتم تنفيذ الاعتقالات في كل من مليلية ومورسيا وملقة والكانتي، كما تمت اعتقالات أخرى في المياه الدولية، بعد ضبط قاربين محملين بالمخدرات، قرب سواحل الجزائر.

وأفادت مصادر مطلعة أن الشبكة كانت تنقل مخدرات من المغرب عبر زوارق ومركبات تنطلق عادة من مينائي الناظور ومليلية إلى موتريل والميريا، ويتم تخزينها في اسبانيا قبل نقلها بواسطة السيارات إلى دول أوروبية أخرى خاصة فرنسا والمانيا.

وحسب ذات المصدر فإن الشبكة كانت تنقل المخدرات أيضا إلى ليبيا ومصر بواسطة بواخر متوسطة، بعد شحنها في عرض البحر قبالة سواحل الجزائر.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي تفكيك عصابة تهريب مخدرات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة

مغربي بين الحياة والموت في إسبانيا وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مغربي بين الحياة والموت في إسبانيا وها أشنو وقع ليه

الأمن يوقف معتقلا بعد أسبوع على فراره من المستشفى بتارودانت | حوادث و حقوق

الأمن يوقف معتقلا بعد أسبوع على فراره من المستشفى بتارودانت

شاذ جنسي أمريكي يستدرج الأطفال إلى منزله في مراكش | حوادث و حقوق

شاذ جنسي أمريكي يستدرج الأطفال إلى منزله في مراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس ليوم الخميس 24 نونبر 2016 | الطقس
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس ليوم الخميس 24 نونبر 2016

أشنو قال زهرك اليوم: 24 نونبر 2016 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 24 نونبر 2016

أردوغان: تصويت البرلمان الأوروبي على تجميد المفاوضات لا قيمة له | قنوات أخرى

أردوغان: تصويت البرلمان الأوروبي على تجميد المفاوضات لا قيمة له

محكمة بريطانية تدين قاتل النائبة كوكس بالسجن مدى الحياة | قنوات أخرى

محكمة بريطانية تدين قاتل النائبة كوكس بالسجن مدى الحياة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

بالفيديو.. مراقبو حافلة يفقؤون عين راكب بسبب عدم أدائه ثمن التذكرة

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين السلوك | مجتمع

بالفيديو.. الشرطة الهولندية تعتذر عن الطريقة التي اعتقلت بها مسنا مغربيا والسفارة المغربية تدين

الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب التمييز بين الشُعب | مجتمع

الطلبة المهندسين يخوضون إضرابا بسبب ''التمييز بين الشُعب''

صادم: بن علي يعترف لأول مرة نظامنا لم يكن خاليا من الأخطاء.. ولا يسعنا إلا أن نتعاطف مع التونسيين الذين عانوا في زمن حكمنا | دولي

صادم: بن علي يعترف لأول مرة ''نظامنا لم يكن خاليا من الأخطاء.. ولا يسعنا إلا أن نتعاطف مع التونسيين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.