تفكيك شبكة دولية للمخدرات تنطلق عملياتها من الناظور ومليلية ﻿

كشفت مصادر مطلعة أن الحرس المدني الإسباني ومصلحة الضرائب تمكنا من تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من المغرب إلى اسبانيا، ومنها إلى باقي دول أوروبا وكذا مصر وليبيا.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة أن الحرس المدني الإسباني ومصلحة الضرائب تمكنا من تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من المغرب إلى اسبانيا، ومنها إلى باقي دول أوروبا وكذا مصر وليبيا.

وقد أسفرت هذه العملية، التي تمت بتنسيق مع مركز المخابرات لمكافحة الجريمة المنظمة، على اعتقال 25 شخصا من جنسية مغربية وإسبانية، وحجز خمسة أطنان من مخدر الحشيش، إضافة إلى زوارق شراعية ومطاطية، وأسلحة ومبالغ مالية، بحسب المصادر نفسها.

وتم تنفيذ الاعتقالات في كل من مليلية ومورسيا وملقة والكانتي، كما تمت اعتقالات أخرى في المياه الدولية، بعد ضبط قاربين محملين بالمخدرات، قرب سواحل الجزائر.

وأفادت مصادر مطلعة أن الشبكة كانت تنقل مخدرات من المغرب عبر زوارق ومركبات تنطلق عادة من مينائي الناظور ومليلية إلى موتريل والميريا، ويتم تخزينها في اسبانيا قبل نقلها بواسطة السيارات إلى دول أوروبية أخرى خاصة فرنسا والمانيا.

وحسب ذات المصدر فإن الشبكة كانت تنقل المخدرات أيضا إلى ليبيا ومصر بواسطة بواخر متوسطة، بعد شحنها في عرض البحر قبالة سواحل الجزائر.



