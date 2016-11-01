الأمن يوقف معتقلا بعد أسبوع على فراره من المستشفى بتارودانت ﻿

أوقفت مصالح الأمن بمنطقة تارودانت اليوم الأربعاء السجين الذي فر الأسبوع الماضي، من المستشفى الإقليمي المختار السوسي بالمدينة، الذي نقل إليه المعني بالأمر من الغرف الأمنية إثر إصابته بطارئ صحي

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أوقفت مصالح الأمن بمنطقة تارودانت اليوم الأربعاء السجين الذي فر الأسبوع الماضي، من المستشفى الإقليمي المختار السوسي بالمدينة، الذي نقل إليه المعني بالأمر من الغرف الأمنية إثر إصابته بطارئ صحي وهو تحت تدابير المراقبة الطبية.

وجرى إيقاف المعني بالأمر، والذي كان يخضع لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري في إطار قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي ببلدية العطاوية، بعد تفعيل مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية، والتي قادت إلى تتبع مساره منذ مغادرته لمحطة النقل الطرقي بإنزكان إلى حين إيقافه على مستوى العطاوية.

هذا، وتم نقل المشتبه فيه من مدينة العطاوية إلى المنطقة الإقليمية لتارودانت، حيث سيتم وضعه رهن الحراسة النظرية لمواصلة البحث معه حول الأفعال المنسوبة اليه.



