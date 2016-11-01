بعد اقتراب الجزائر من إعلان إفلاسها.. مسؤولون جزائريون يطالبون بفتح حوار مع المغرب ﻿

''بن فليس: فتح حوار بين الجزائر والمغرب هو الحل'' هكذا عنونت جريدة ''الشروق'' الجزائرية اليوم الأربعاء، وبن فليس هو رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الجزائرية السابق، حيث قال في حوار مع مجلة

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''بن فليس: فتح حوار بين الجزائر والمغرب هو الحل'' هكذا عنونت جريدة ''الشروق'' الجزائرية اليوم الأربعاء، وبن فليس هو رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الجزائرية السابق، حيث قال في حوار مع مجلة ''لوبوان'' الفرنسية ، نقلت تفاصيله الشروق أن ''تجاوز التوتر الحاصل في العلاقات بين الجزائر والمغرب يجب أن يمر عبر فتح حوار مباشر بين البلدين لبحث الملفات الخلافية. وأضاف بن فليس أن ''العلاقات بين الجزائر والمغرب ليست في المستوى المأمول أو ما يجب أن تكون عليه، لأسباب معروفة وهي ملف الصحراء الذي يختلف البلدان بشأن طرق حله، إلى جانب الحدود البرية المغلقة منذ أكثر من عقدين (1994)، وجود هذه المشاكل مثير للقلق، لكن أكثر من ذلك فهناك غياب لأي حوار، وكل شي يجب أن يبدأ بإطلاق حوار بين الجزائر والمغرب والمتوقف منذ قرابة 15 سنة''.

وأشار إلى أنه ''بعيدا عن ملف الصحراء فإن التحدي الحاسم هو الاندماج الإقليمي، بفتح ورشة إعادة بناء الإتحاد المغاربي''.

ويعد الطرح الذي قدمه بن فليس، لتجاوز التوتر الدائم في العلاقات الجزائرية –المغربية، مطابقا لما أعلنه الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أعلن منذ أيام استعداد الجزائر لفتح حوار مباشر مع الرباط لبحث الملفات العالقة.

وأوضح أن ''إغلاق الحدود البرية جاء رداً على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين والمعروف أن العلاقات الدولية محكومة بمبدأي اللباقة وحسن الجوار''. ويبدو أن سلال ومعه بن فليس لايرغبان في ذكر الظروف التي دفعت إلى إغلاق الحدود بين البلدين، ولا موقف الجزائر من قضية الصحراء المغربية، حيث مازال المسؤولون بقصر المرادية على غيهم، ويدعمون الجبهة الانفصالية لتحقيق حلم واهم بالتوسع على حساب المغرب لمعانقة المحيط الأطلسي، ومع ذلك يدعون المغرب إلى الحوار وحسن الجوار!

هي معادلة يؤكد العديد من المحللين أنها صعبة، وأن دوافع التقارب والحوار ماهي إلا خطة لتنفيس الاحتقان الداخلي بالجزائر بعد اقتراب الجزائر من إعلان إفلاسها، بفعل استمرار الهبوط الحاد لسعر برميل النفط دوليا.