دعما للمجرد.. هذا ما سيقوم به محبوه نهاية هذا الأسبوع ﻿

من المرتقب أن يخوض محبو وجمهور النجم المغربي سعد لمجرد وقفة أمام قصر العدالة بباريس نهاية الأسبوع الجاري، دعما للفنان سعد لمجرد الذي مازال وراء القضبان لما يقارب الشهر.

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من المرتقب أن يخوض محبو وجمهور النجم المغربي سعد لمجرد وقفة أمام قصر العدالة بباريس نهاية الأسبوع الجاري، دعما للفنان سعد لمجرد الذي مازال وراء القضبان لما يقارب الشهر.

وتسعى هيئة دفاع سعد من أجل مواجهته في أقرب وقت ممكن بمتهمته لورا بريول، حيث من المنتظر أن تتم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تغيبت لأكثر من مرة عن الجلسات السابقة بدعوى أنها مهزوزة نفسيا.