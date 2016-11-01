دعما للمجرد.. هذا ما سيقوم به محبوه نهاية هذا الأسبوع ﻿

شوف تيفي
من المرتقب أن يخوض محبو وجمهور النجم المغربي سعد لمجرد وقفة أمام قصر العدالة بباريس نهاية الأسبوع الجاري، دعما للفنان سعد لمجرد الذي مازال وراء القضبان لما يقارب الشهر.
وتسعى هيئة دفاع سعد من أجل مواجهته في أقرب وقت ممكن بمتهمته لورا بريول، حيث من المنتظر أن تتم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تغيبت لأكثر من مرة عن الجلسات السابقة بدعوى أنها مهزوزة نفسيا.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.