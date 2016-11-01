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دعما للمجرد.. هذا ما سيقوم به محبوه نهاية هذا الأسبوع

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 00:11 دعما للمجرد.. هذا ما سيقوم به محبوه نهاية هذا الأسبوع | ثقافة و فنون
دعما للمجرد.. هذا ما سيقوم به محبوه نهاية هذا الأسبوع
من المرتقب أن يخوض محبو وجمهور النجم المغربي سعد لمجرد وقفة أمام قصر العدالة بباريس نهاية الأسبوع الجاري، دعما للفنان سعد لمجرد الذي مازال وراء القضبان لما يقارب الشهر.

شوف تيفي

من المرتقب أن يخوض محبو وجمهور النجم المغربي سعد لمجرد وقفة أمام قصر العدالة بباريس نهاية الأسبوع الجاري، دعما للفنان سعد لمجرد الذي مازال وراء القضبان لما يقارب الشهر.
وتسعى هيئة دفاع سعد من أجل مواجهته في أقرب وقت ممكن بمتهمته لورا بريول، حيث من المنتظر أن تتم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تغيبت لأكثر من مرة عن الجلسات السابقة بدعوى أنها مهزوزة نفسيا.

 

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سعد لمجرد باريس فرنسا دفاع لوا بريول

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