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بالفيديو.. إسرائيل تحترق وتطلب المساعدة من تركيا واليونان وإيطاليا وقبرص

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 00:07 بالفيديو.. إسرائيل تحترق وتطلب المساعدة من تركيا واليونان وإيطاليا وقبرص | دولي
بالفيديو.. إسرائيل تحترق وتطلب المساعدة من تركيا واليونان وإيطاليا وقبرص
تواجه إسرائيل حرائق ضخمة اندلعت منذ صباح اليوم الأربعاء، في المناطق الحرشية غرب القدس وبالقرب من بلدة أبو غوش وأتت على العديد من المنازل باتجاه طريق تل أبيب - القدس.

شوف تيفي: وكالات

تواجه إسرائيل حرائق ضخمة اندلعت منذ صباح اليوم الأربعاء، في المناطق الحرشية غرب القدس وبالقرب من بلدة أبو غوش وأتت على العديد من المنازل باتجاه طريق تل أبيب - القدس.

وأفادت وكالة ''معا'' للأنباء بأن الحرائق وصلت إلى منطقة باب الواد واللطرون، حيث يكافحها رجال الإطفاء الإسرائيليون في محاولة منهم لوقفها، رغم الرياح التي تعرقل عمليتهم.

وأشارت إذاعة ''صوت إسرائيل'' إلى أن طواقم الإطفاء العاملة غرب القدس تمكنت من منع انتشار ألسنة اللهب إلى البيوت في بلدة نتاف، مضيفة أنه تم إخلاء مدرسة في الناصرة بسبب حريق شب في أرض هشيم بحي الصفافرة

وشددت ''صوت إسرائيل'' على أن طواقم الإطفاء المحلية تمكنت من منع انتشار النيران باتجاه البيوت، لافتة إلى أنه لم يصب أحد بأذى.
كما شب حريق في أرض هشيم بقرية كركوم إلى الشمال من طبريا، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات.
إلى ذلك، شب حريق وصف بالكبير في أراض شوكيه وأعشاب جافة قرب كيبوتس عين تمر ضمن التجمع الاستيطاني الذي يسمى بـ''المجلس الإقليمي تمر'' قرب البحر الميت.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن فرق إطفاء تعمل على إخماد النيران التي يخشى انتقالها إلى بيوت الكيبوتس المذكور، فضلا عن الخطر الكبير الذي قد تتعرض له خزانات الغاز المدفونة تحت الأرض قرب المنازل.

ودفعت هذه الحرائق إسرائيل للجوء إلى طلب طائرات إطفاء من الخارج وإصدار نداء مساعدة من الدولة الأخرى، حيث أعلنت إذاعة ''صوت إسرائيل'' أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، قررا طلب المساعدة من تركيا واليونان وقبرص وإيطاليا لإرسال طائرات خاصة بإخماد الحرائق.

من جانبه، أكد التلفزيون الإسرائيلي أن اليونان وقبرص ردتا إيجابيا على الطلب، فيما سارعت إيطاليا الى عرض مساعدتها واستعدادها إرسال طائرات خاصة بإخماد الحرائق.

إسرائيل تحترق وتطلب المساعدة من تركيا واليونان وإيطاليا وقبرص

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شوف تيفي إسرائيل حرائق إخماد مساعدة

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