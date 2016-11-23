غريب: فاز في مباراة قبل ولادته بسنتين ﻿

سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من لائحة روجت على أنها صادرة عن مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، وتخص لائحة المتبارين الفائزين في الاختبار

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سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من لائحة روجت على أنها صادرة عن مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، وتخص لائحة المتبارين الفائزين في الاختبار الكتابي في مباراة التوظيف بالتعاقد (الكونترا) للتدريس في المؤسسات التربوية العمومية، وورد اسم أحد الناجحين ازداد في أبريل من سنة 2019، مما يعني أنه سيوظف قبل ولادته بأزيد من عامين، حيث روجت اللائحة على نطاق واسع على الفايسبوك، مع تعليقات تطالب برد من الجهة المنظمة للمباراة، وتفسير سبب الزلة التي وقعت فيها أكاديمية التعليم التابعة لوزارة بلمختار، فهل يتعلق الأمر بمجرد خطأ مطبعي؟