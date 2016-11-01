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بالفيديو..العنصر لشوف تيفي : مستعدون للدخول للحكومة شريطة تواجد حلفائنا

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 22:36 بالفيديو..العنصر لشوف تيفي : مستعدون للدخول للحكومة شريطة تواجد حلفائنا | بوليتيك
بالفيديو..العنصر لشوف تيفي : مستعدون للدخول للحكومة شريطة تواجد حلفائنا
صرح امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن حزبه مستعد لإستئناف المشاورات لتشكيل الحكومة إن وجهت له الدعوة من طرف عبد الإله بن كيران شريطة تواجد الحلفاء الذين يتقاسم معهم نفس التوجه

شوف تيفي

صرح امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن حزبه مستعد لإستئناف المشاورات لتشكيل الحكومة إن وجهت له الدعوة من طرف عبد الإله بن كيران شريطة تواجد الحلفاء الذين يتقاسم معهم نفس التوجه والتصور للبرنامج الحكومي للدفاع عن توجهاته.
وأضاف العنصر في تصريح خص به ''شوف تيفي'' عقب إنتهاء أشغال الإجتماع العادي للمكتب السياسي لحزب للحركة الشعبية، أن الحزب إستنادا لقرار المجلس الوطني الأخير، مستعد للدخول للحكومة إن وجهت له الدعوة من طرف عبد الإله بن كيران، مؤكدا أن الحزب على إتصال دائم وتنسيق مع حلفائه الإستراتيجيين الذين يتقاسم معهم نفس الرؤية، في إشارة لمايسمى بأحزاب الوفاق الوطني، التي تتكون بالإضافة إلى حزب الحركة الشعبية كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري.
وأضاف العنصر، أن المكتب السياسي للحزب كان لزاما عليه الإجتماع بعد المستجدات التي عرفها بالمغرب، حيث هنأ الحزب نفسه و الملك محمد السادس والشعب المغربي بنجاح ''كوب 22'' بمراكش، كما أشاد العنصر بأوامر الملك محمد السادس من جمهورية مدغشقر للمسؤولين بالعناية بالمواطنين من ساكنة الجبال بعد موجة البرد الأخيرة.

 

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