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مثير.. برج إيفل للبيع وها شكون شراه وها بشحال

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 21:53 مثير.. برج إيفل للبيع وها شكون شراه وها بشحال | دولي
مثير.. برج إيفل للبيع وها شكون شراه وها بشحال
أعلنت دار ''آركوريال'' عن تنظيم مزاد علني يخص جزءا من ''برج إيفل'' الشهير، والذي تم بيعه لمواطن أسيوي بقيمة 5.23.800 يورو.

شوف تيفي

أعلنت دار "آركوريال" عن تنظيم مزاد علني يخص جزءا من "برج إيفل" الشهير، والذي تم بيعه لمواطن أسيوي بقيمة 5.23.800 يورو.

وكان المزاد أقيم ليلة أمس والذي بدأ من 20 ألف يورو، إذ صعد الثمن بسرعة قبل أن يرسى على المواطن الأسيوي المذكور الذي أدى المبلغ كاش، والذي اقتنى به أحد سلالم البرج الفرنسي الشهير، والذي يعتبر مزارا للفرنسيين وكل من حط الرحال في العاصمة الفرنسية باريس. 

ويبلغ ارتفاع هذا السلم والمصنوع من الفولاذ 2,60 مترا، ويضم 14 درجة تعود إلى السلم اللولبي الأصلي لبرج إيفل المشيد في 1889 والمؤدي من الطابق الثاني إلى الثالث. 

 

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برج إيفل باريس فرنسا يورو

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