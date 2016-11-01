شاذ جنسي أمريكي يستدرج الأطفال إلى منزله في مراكش ﻿

انتهت قصة شاذ جنسي أمريكي كان يستقطب الأطفال إلى منزله، من أجل ممارسة الجنس عليهم، بعدما أيدت الهيئة القضائية بالغرفة الاستئنافية بمحكمة الجنايات بمراكش، الحكم الصادر ابتدائيا في حقه، والقاضي

شوف تيفي

انتهت قصة شاذ جنسي أمريكي كان يستقطب الأطفال إلى منزله، من أجل ممارسة الجنس عليهم، بعدما أيدت الهيئة القضائية بالغرفة الاستئنافية بمحكمة الجنايات بمراكش، الحكم الصادر ابتدائيا في حقه، والقاضي بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بتهمة استدراج قاصر بالتدليس، وهتك عرض قاصر بالعنف.

وسبق الهيئة القضائية بغرفة الابتدائية بمحكمة الجنايات، يوم الخميس 7 ابريل، أن أدانت الأمريكي بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم بعدما عرفت محاكمة البيدوفيلي عدة تأجيلات، وهو المتابع من أجل ''استدراج قاصر تقل سنه عن 12 سنة بالتدليس، وهتك عرض قاصر بالعنف، ومحاولة استدراج قاصر تقل سنه عن 12 سنة بالتدليس''.

وسبق أن استمعت هيئة المحكمة إلى قاصر يبلغ 10 سنوات صديق الضحية الرئيس في القضية الذي جرى ضبطه رفقة البيدوفيلي الأمريكي بمنزله، حيث أكد الضحية أن الأمريكي كان قد استدرجه إلى منزل يكتريه بحي الرحبة القديمة بعدما دعاه لمرافقته، ولكنه رفض، من أجل ممارسة الشذوذ الجنسي عليه داخل منزله.



