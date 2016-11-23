عاجل و بالصور:حريق مهول بمركز للاتصال بالدار البيضاء..هذه أسبابه ﻿

علمت ''شوف تيفي''، أن حريقا مهولا ،شب مساء اليوم الأربعاء، بأحد مراكز الاتصال بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي:



علمت ''شوف تيفي''، أن حريقا مهولا ،شب مساء اليوم الأربعاء، بأحد مراكز الاتصال بمدينة الدار البيضاء.

المركز المتواجد على مستوى تقاطع شارع الزرقطوني مع شارع أنفا،يعرف في هذه الأثناء ،محاولات لإخماد الحريق من طرف عناصر الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان،حسب ما عاينت''شوف تيفي''.

و قد خلف الحريق ،الذي اندلع بسبب تماس كهربائي،حالات اختناق في صفوف بعض العاملين في المركز و الذين تم نقلهم إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء.

و سنوافيكم بعد قليل بتفاصيل الخبر بالفيديو...

