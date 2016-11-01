محكمة النقض بالرباط تسقط لائحة ''البام'' بسيدي يحيى زعير.. بسبب نبيل بنعبد الله ﻿

قضت محكمة النقض بالرباط بإسقاط لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، التي خاضت الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، بجماعة سيدي يحيى زعير، التابعة لعمالة الصخيرات- تمارة، وهو ما يعني إعادة الانتخابات في

شوف تيفي

قضت محكمة النقض بالرباط بإسقاط لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، التي خاضت الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، بجماعة سيدي يحيى زعير، التابعة لعمالة الصخيرات- تمارة، وهو ما يعني إعادة الانتخابات في الجماعة المذكورة، لانتخاب رئيس جديد لها وتشكيل مكتب جماعي جديد.

وبحسب مصادر موثوقة لـ ''شوف تيفي''، فإن هذا الحكم، الذي يعني خسارة وكيل اللائحة رشيد الحمري لرئاسة الجماعة، جاء بسبب نبيل بنعبد الله، الذي كان أول من رفع دعوى الطعن في انتخاب لائحة ممثل البام، الذي كان ينتمي سابقا إلى حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يغير لونه السياسي قبل الانتخابات بأيام قليلة، دون أن يتقيد بمسطرة تغيير الحزب والضوابط القانونية المعمول بها، والتي تلزم بانتظار مرور بعض الوقت قبل الانتماء إلى حزب آخر، حسب قانون الأحزاب، وهو ما استغله حزب التقدم والاشتراكية للتقدم بطعن في الموضوع أول الأمر أمام المجلس الدستوري.



