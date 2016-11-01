مجرم خطير ملقب بـ ''الفاضلي'' مسلح بساطور روع سكان أولاد تايمة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، بأولاد تايمة، يوم أمس الثلاثاء من إيقاف شاب يبلغ من العمر 21 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة والضرب والجرح البليغ.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية، بأولاد تايمة، يوم أمس الثلاثاء من إيقاف شاب يبلغ من العمر 21 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة والضرب والجرح البليغ.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فقد جرى إيقاف المشتبه فيه المعروف بــ''الفاضلي'' إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة القضائية مكنت من ضبطه على مستوى حي ''السنينات'' وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير عبارة عن ''ساطور''، موضحا بأن البحث بخصوص المعني بالأمر، بين بأنه مبحوث عنه من أجل عدة قضايا تهم السرقة الموصوفة وكذا تعريض شخص للضرب والجرح الخطير بنيَّة السرقة.

وأضاف المصدر ذاته بأن قد المشتبه فيه، تم وضعه تحت الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.