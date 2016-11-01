بلجيكية تؤجل إعتصامها أمام المحكمة بتزنيت بعد تدخل الأنتربول ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن مواطنة بلجيكية تدعى ''كاني ان ماتريس'' أجلت إعتصامها المرتقب إبتداءا من اليوم الأربعاء أمام المحكمة الإبتدائية بتزنيت بعد الإستماع إليها من طرف وكيل الملك بمحكمة تزنيت.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن مواطنة بلجيكية تدعى ''كاني ان ماتريس'' أجلت إعتصامها المرتقب إبتداءا من اليوم الأربعاء أمام المحكمة الإبتدائية بتزنيت بعد الإستماع إليها من طرف وكيل الملك بمحكمة تزنيت.

وكانت المواطنة البلجيكية، تعتزم الإعتصام أمام المحكمة بعد تعرضها للنصب والإحتيال من طرف مستثمر شاب ينتمي لعائلة معروفة بمدينة تزنيت، حيث قدمت المواطنة البلجيكية للشاب على دفعات مبلغ مالي ناهز 800 مليون سنتيم، بهدف إقامة مشاريع إستثمارية مشتركة في المدينة، من بينها شراء أسطول سيارات سياحية.

وأضافت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن المستثمر الشاب غادر المغرب نحو دولة أوربية، في حين أمر وكيل الملك بمحكمة تزنيت، الشرطة القضائية بالمدينة إلى إستصدار مذكرة بحث وطنية ودولية بالتنسيق مع ''البوليس الدولي'' المعروف إختصارا بالأنتربول.