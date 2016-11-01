 بلجيكية تؤجل إعتصامها أمام المحكمة بتزنيت بعد تدخل الأنتربول ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..العنصر لشوف تيفي : مستعدون للدخول للحكومة شريطة تواجد حلفائنا | بوليتيك

بالفيديو..العنصر لشوف تيفي : مستعدون للدخول للحكومة شريطة تواجد حلفائنا

فهم تسطا.. الجزائر تتهم المغرب بـ استهداف شهادة البكالوريا ديالها !! | بوليتيك

فهم تسطا.. الجزائر تتهم المغرب بـ'' استهداف'' شهادة البكالوريا ديالها !!

مثير.. برج إيفل للبيع وها شكون شراه وها بشحال | دولي

مثير.. برج إيفل للبيع وها شكون شراه وها بشحال

برج اتصالات المغرب يكتسي حلة وردية بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بالكشف المبكر عن سرطان الثدي | اقتصاد

برج اتصالات المغرب يكتسي حلة وردية بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بالكشف المبكر عن سرطان

شاذ جنسي أمريكي يستدرج الأطفال إلى منزله في مراكش | حوادث و حقوق

شاذ جنسي أمريكي يستدرج الأطفال إلى منزله في مراكش

عاجل و بالصور:حريق مهول بمركز للاتصال بالدار البيضاء..هذه أسبابه | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور:حريق مهول بمركز للاتصال بالدار البيضاء..هذه أسبابه

محكمة النقض بالرباط تسقط لائحة البام بسيدي يحيى زعير.. بسبب نبيل بنعبد الله | بوليتيك

محكمة النقض بالرباط تسقط لائحة ''البام'' بسيدي يحيى زعير.. بسبب نبيل بنعبد الله

مجرم خطير ملقب بـ الفاضلي مسلح بساطور روع سكان أولاد تايمة | حوادث و حقوق

مجرم خطير ملقب بـ ''الفاضلي'' مسلح بساطور روع سكان أولاد تايمة

بلجيكية تؤجل إعتصامها أمام المحكمة بتزنيت بعد تدخل الأنتربول | مجتمع

بلجيكية تؤجل إعتصامها أمام المحكمة بتزنيت بعد تدخل الأنتربول

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بلجيكية تؤجل إعتصامها أمام المحكمة بتزنيت بعد تدخل الأنتربول

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 20:35 بلجيكية تؤجل إعتصامها أمام المحكمة بتزنيت بعد تدخل الأنتربول | مجتمع
بلجيكية تؤجل إعتصامها أمام المحكمة بتزنيت بعد تدخل الأنتربول
كشفت مصادر مطلعة، أن مواطنة بلجيكية تدعى ''كاني ان ماتريس'' أجلت إعتصامها المرتقب إبتداءا من اليوم الأربعاء أمام المحكمة الإبتدائية بتزنيت بعد الإستماع إليها من طرف وكيل الملك بمحكمة تزنيت.

شوف تيفي
كشفت مصادر مطلعة، أن مواطنة بلجيكية تدعى ''كاني ان ماتريس'' أجلت إعتصامها المرتقب إبتداءا من اليوم الأربعاء أمام المحكمة الإبتدائية بتزنيت بعد الإستماع إليها من طرف وكيل الملك بمحكمة تزنيت.

وكانت المواطنة البلجيكية، تعتزم الإعتصام أمام المحكمة بعد تعرضها للنصب والإحتيال من طرف مستثمر شاب ينتمي لعائلة معروفة بمدينة تزنيت، حيث قدمت المواطنة البلجيكية للشاب على دفعات مبلغ مالي ناهز 800 مليون سنتيم، بهدف إقامة مشاريع إستثمارية مشتركة في المدينة، من بينها شراء أسطول سيارات سياحية.

وأضافت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن المستثمر الشاب غادر المغرب نحو دولة أوربية، في حين أمر وكيل الملك بمحكمة تزنيت، الشرطة القضائية بالمدينة إلى إستصدار مذكرة بحث وطنية ودولية بالتنسيق مع ''البوليس الدولي'' المعروف إختصارا بالأنتربول.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأنتربول البوليس بلجيكية الإعتصام المواطنة تزنيت شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. هذا هو النهار اللي كيخونو فيه الرجال زوجاتهم في المغرب وفي جميع دول العالم | مجتمع

مثير.. هذا هو النهار اللي كيخونو فيه الرجال زوجاتهم في المغرب وفي جميع دول العالم

فيديو صادم من قلب عكاشة.. المحابسية كيشطحو في الحبس وكيلوحوا الفلوس | مجتمع

فيديو صادم من قلب عكاشة.. المحابسية كيشطحو في الحبس وكيلوحوا الفلوس

هام..أمطار قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدة مناطق المملكة | مجتمع

هام..أمطار قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدة مناطق المملكة

استئصال كليتين وقرنيتين من مريضة في حالة موت دماغي بمستشفى ابن رشد بالبيضاء | مجتمع

استئصال كليتين وقرنيتين من مريضة في حالة موت دماغي بمستشفى ابن رشد بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حريق مهول يهز اسرائيل | زووم
منذ 14 دقيقة

حريق مهول يهز اسرائيل

لحظة إخماد الحريق الذي شب بمركز الاتصال بالدار البيضاء | بــووز

لحظة إخماد الحريق الذي شب بمركز الاتصال بالدار البيضاء

العنصر لشوف تيفي : مستعدون للدخول للحكومة شريطة تواجد حلفائنا | بــووز

العنصر لشوف تيفي : مستعدون للدخول للحكومة شريطة تواجد حلفائنا

بن كيران : هناك ثلاثة أحزاب في الحكومة ومازلتُ متشبثا بعزيز بأخنوش ومولاي حفيظ العلمي | خارج البلاطو

بن كيران : هناك ثلاثة أحزاب في الحكومة ومازلتُ متشبثا بعزيز بأخنوش ومولاي حفيظ العلمي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..العنصر لشوف تيفي : مستعدون للدخول للحكومة شريطة تواجد حلفائنا | بوليتيك
منذ 48 دقيقة

بالفيديو..العنصر لشوف تيفي : مستعدون للدخول للحكومة شريطة تواجد حلفائنا

فهم تسطا.. الجزائر تتهم المغرب بـ استهداف شهادة البكالوريا ديالها !! | بوليتيك

فهم تسطا.. الجزائر تتهم المغرب بـ'' استهداف'' شهادة البكالوريا ديالها !!

مثير.. برج إيفل للبيع وها شكون شراه وها بشحال | دولي

مثير.. برج إيفل للبيع وها شكون شراه وها بشحال

برج اتصالات المغرب يكتسي حلة وردية بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بالكشف المبكر عن سرطان الثدي | اقتصاد

برج اتصالات المغرب يكتسي حلة وردية بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بالكشف المبكر عن سرطان

﻿ ﻿
اليوم 10:44 GMT

عاجل : ثلاث رصاصات على "مقرقب" ترديه قتيلا بسلا لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.