 بعد ملكة جمال العرب المغربية إيمان الباني..فنانة مغربية أخرى ترتبط بممثل تركي+صور ﻿
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بعد ملكة جمال العرب المغربية إيمان الباني..فنانة مغربية أخرى ترتبط بممثل تركي+صور

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 19:54 بعد ملكة جمال العرب المغربية إيمان الباني..فنانة مغربية أخرى ترتبط بممثل تركي+صور | ثقافة و فنون
بعد ملكة جمال العرب المغربية إيمان الباني..فنانة مغربية أخرى ترتبط بممثل تركي+صور
نشرت الفنانة المغربية جليلة تلمسي على حسابها بالانستغرام صورا تجمعها بالممثل التركي براق أوزسفيت بطل المسلسل التركي المدبلج أسرار البنات.

''شوف تيفي''

نشرت الفنانة المغربية جليلة تلمسي على حسابها بالانستغرام صورا تجمعها بالممثل التركي براق أوزسفيت بطل المسلسل التركي المدبلج أسرار البنات.

وكشف متفاعلون مع الصور بأن الفنانة المغربية التي تعيش بالخليج، من الممكن أن تكون على علاقة بالنجم التركي الذي يعتبر من أبرز نجوم الدراما التركية في السنوات الأخيرة.

تجدر الإشارة أن المغربية إيمان الباني ملكة جمال العرب، ارتبطت أخيرا بالنجم التركي مراد يلدريم بمباركة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 بعد ملكة جمال العرب المغربية إيمان الباني..فنانة مغربية أخرى ترتبط بممثل تركيبعد ملكة جمال العرب المغربية إيمان الباني..فنانة مغربية أخرى ترتبط بممثل تركي

 

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