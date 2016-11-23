 صورة متداولة لشاب داخل سجن فلوري بباريس قيل بأنها لـ سعد لمجرد ﻿
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صورة متداولة لشاب داخل سجن فلوري بباريس قيل بأنها لـ سعد لمجرد

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 18:56 صورة متداولة لشاب داخل سجن فلوري بباريس قيل بأنها لـ سعد لمجرد | ثقافة و فنون
صورة متداولة لشاب داخل سجن فلوري بباريس قيل بأنها لـ سعد لمجرد
تناقلت العديد من الحسابات المتضامنة مع سعد لمجرد صورة قيل بأنها لـ ''المعلم''، خلال تواجده داخل سجن فلوري بالعاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''
تناقلت العديد من الحسابات المتضامنة مع سعد لمجرد صورة قيل بأنها لـ ''المعلم''، خلال تواجده داخل سجن فلوري بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتفاعل نشطاء آخرون مع هذه الصورة، حيث أكد العديد منهم بأن الصورة هي لشاب شبيه بسعد لمجرد تم التقاطها من مقطع فيديو نشرته مواقع إعلام فرنسية قبل أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان سعد لمجرد، يوجد خلف القضبان الحديدية بسجن ''فلوري''، بعد اتمام فتاة فرنسية له تدعى ''لورا بريول'' بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

صورة متداولة لشاب داخل سجن فلوري بباريس قيل بأنها لـ سعد لمجردصورة متداولة لشاب داخل سجن فلوري بباريس قيل بأنها لـ سعد لمجرد

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