صورة متداولة لشاب داخل سجن فلوري بباريس قيل بأنها لـ سعد لمجرد ﻿

''شوف تيفي''
تناقلت العديد من الحسابات المتضامنة مع سعد لمجرد صورة قيل بأنها لـ ''المعلم''، خلال تواجده داخل سجن فلوري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتفاعل نشطاء آخرون مع هذه الصورة، حيث أكد العديد منهم بأن الصورة هي لشاب شبيه بسعد لمجرد تم التقاطها من مقطع فيديو نشرته مواقع إعلام فرنسية قبل أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن الفنان سعد لمجرد، يوجد خلف القضبان الحديدية بسجن ''فلوري''، بعد اتمام فتاة فرنسية له تدعى ''لورا بريول'' بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.
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