مثير.. هذا هو النهار اللي كيخونو فيه الرجال زوجاتهم في المغرب وفي جميع دول العالم ﻿

كشف موقع ''Illicit Encounters '' البريطاني للمواعدة بأن يوم الجمعة الماضي كان الأعلى في معدلات الخيانة الزوجية في جميع دول العالم بالقارات الخمس لعام 2016.

''شوف تيفي''

كشف موقع ''Illicit Encounters '' البريطاني للمواعدة بأن يوم الجمعة الماضي كان الأعلى في معدلات الخيانة الزوجية في جميع دول العالم بالقارات الخمس لعام 2016.

وأوضح الموقع ذاته أن تايلاند تربعت على عرش الدول الأعلى من حيث معدلات الاعتراف بالخيانة بين الأزواج، حيث بلغت نسبتها 51 في المائة، تليها دولة الدنمارك بنسبة 46 في المائة ثم ألمانيا وإيطاليا بنسبة 45 في المائة.

وأشار ذات الموقع التابع لصحيفة ''الاندبندت'' أن من بين الدول العشرة الأعلى في معدلات الاعتراف بالخيانة، فهي فرنسا بنسبة 43 في المائة، والنرويج بنسبة 41 المائة، وبلجيكا بنسبة 40 في المائة، وإسبانيا بنسبة 39 في المائة، والمملكة المتحدة بنسبة 36 في المائة، وأخيرا فنلندا في المركز العاشر بنسبة 36 في المائة.