فيديو الشوهة من الجزائر..عسكر الحدود شدو ''أربعة حمير'' والإعلام الجزائري فخور بهذا الانجاز..وهذه هي التفاصيل ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ''فيديو الشوهة'' كما أطلق عليه، والذي يظهر قيام أمنيين جزائريين بالإمساك بأربعة حمير بالحدود الجزائرية.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ''فيديو الشوهة'' كما أطلق عليه، والذي يظهر قيام أمنيين جزائريين بالإمساك بأربعة حمير بالحدود الجزائرية.

ويوضح هذا الفيديو المثير للجدل، استنفارا أمنيا بحدود الجزائر وخروج العشرات من الأمنيين بطريقة هوليودية لتنفيذ عملية أمنية، لتكون النتيجة كما كشف ربورتاج قناة ''كتل الجزائر'' القبض على أربعة ''أحمرة'' كما قال عنها عسكري جزائري.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذا الفيديو وخاصة مع الطريقة التي تفاعلت بها القناة الجزائرية مع هذه العملية وكأنها ''صيد ثمين''، حيث عبر العديد منهم عن سخريتهم من هذه العملية ''غير المسبوقة'' كما تم وصفها والتي سقط خلالها أربعة حمير رهن الاعتقال وهم متلبسون بحمل ''الليسانس''.